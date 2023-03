Abascal tiene "la conciencia tranquila" de cara a la moción y pide al PP que escuche la intervención

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que tiene "la conciencia tranquila" de cara a la moción de censura que se debatirá mañana martes 21 de marzo en el Congreso de los Diputados, al tiempo que ha pedido al Partido Popular que escuche la intervención del candidato propuesto a la presidencia del Gobierno, Ramón Tamames, y replantee su voto, que ya han adelantado 'los populares' que será la abstención.

"Yo estoy tranquilo y, sobre todo, no solo tranquilo de ánimo sino con la conciencia tranquila porque creo que estamos haciendo lo correcto. Creo que los españoles estamos padeciendo el peor Gobierno en muchísimas décadas, cada uno que elija cuantas. Desde luego elijo muchísimas", ha manifestado Abascal en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press.

A su juicio, el Ejecutivo de coalición "ha tirado por la pendiente del extremismo legislativo" con leyes como la del 'sólo sí es sí', la ley de memoria democrática "que quiere enfrentar a los españoles" o la ley de eutanasia, "que invitan a la desesperanza a las personas que peor lo están pasando", ha citado.

Al respecto de la moción, ha invitado al Partido Popular a replantear su voto, que será la abstención, tras escuchar la intervención en la Cámara Baja. "Yo les pediría que escuchen atentamente la intervención de mañana y que se replanteen el voto que han anunciado, porque no me parece muy moderado anunciar el sentido del voto antes de escuchar una intervención", ha deslizado.

Preguntado por si el discurso de Tamames será el que se conoció a través de una filtración, el líder de Vox ha apuntado que era un "borrador" y que, por lo tanto, habrá "diferencias", al tiempo que ha reconocido que esa "acentuación" no le gustó "a nadie" aunque "no hay mal que por bien no venga", ha señalado.

Al hilo, cuestionado por si Tamames fue el primer candidato para presentar la moción o sondearon algún otro nombre, Abascal ha subrayado que la formación estuvo barajando "muchos nombres" y no solo cercanos al Partido Popular, también al PSOE, si bien no ha desvelado ninguno.

"Hemos pensado en un puñado de personas. Con algunas ya no se ha contactado, con otras se ha reflexionado, pero no hemos recibido calabazas tla y como lo plantean. Estamos muy satisfechos con la candidatura del profesor Tamames", ha indicado.