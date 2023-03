Sólo tres empresas se disputan el servicio de transporte sanitario en Cantabria

SSG y Ambuibérica fueron las primeras confirmadas, tras enviar todos los documentos necesarios para la presentación de su candidatura en el procedimiento ordinario, mientras que la candidatura de la empresa vasca Ambulancias Maíz, fue validada en el último momento, en el procedimiento de alegaciones y tras varios problemas con la documentación. Por otra parte, la empresa Diavida fue excluida del proceso por no cumplir con los requisitos estipulados en las bases.

El concurso por conseguir el transporte en ambulancias en Cantabria se cerró a principios de febrero y se espera que haya una resolución en el mes de mayo. Este nuevo contrato compuesto por dos lotes, uno de ellos para la gestión del servicio sanitario urgente por valor de 33,7 M€ y otro para el servicio no asistencial por 13,2 M€, conlleva un relevo de toda la plantilla actual, compuesta por 342 y 147 trabajadores respectivamente.

SSG es para algunos analistas la empresa mejor posicionada para llevarse el transporte sanitario de la región. Un factor de peso que puede decantar la balanza es que son los únicos que optan a los dos lotes del contrato. Por otra parte, la empresa de origen andaluz es una de las líderes del sector en España con una larga experiencia en gestión del transporte sanitario en casi todas las provincias andaluzas y en Castilla-La Mancha y tiene 20 delegaciones repartidas por toda España. Además, se trata de una empresa muy consolidada con una plantilla de más de 3.000 profesionales de los que el 75% tienen contrato fijo indefinido, lo que le permite disponer de personal altamente cualificado. Finalmente, otro criterio determinante para el fallo del concurso será las garantías de calidad del servicio. En este sentido, SSG ha acreditado que cuenta con la acreditación de cumplimiento de la ISO 9001: 2015 (Sistema de Gestión de la Calidad), de la norma UNE 179002: 2018 (Servicios sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad para empresas de transporte sanitario); la ISO 14001: 2015 (Sistema de Gestión Ambiental) y del Reglamento EMAS Gestión ambiental (Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría), entre otros.

Ambuibérica, la empresa que lleva gestionando desde hace más de 10 años el transporte sanitario de Cantabria se presenta bajo el nombre Autransa para la gestión del trasporte sanitario urgente. En los últimos años habría arrastrando pérdidas, llegando a pedir al Gobierno cántabro la rescisión del actual contrato por falta de liquidez, incumpliendo las condiciones laborales de los trabajadores y haciendo una baja inversión en las ambulancias, según publicó ‘ eldiario.es’.

La pugna la cierra la empresa vasca Ambulancias Maíz, en una UTE llamada CanSALUD junto a la catalana Blue Mobility, los cuales aspiran también a conseguir el transporte sanitario urgente. La UTE se ha visto afectada por las recientes imputaciones en casos de supuesta corrupción que implicarían a la empresa vasca gestora del servicio sanitario DYA y los vínculos de la empresa catalana con el independentismo. Su socio catalán acaba de renunciar al contrato de expatriaciones del SEM después de haberse presentado, lo que algunos medios atribuyen a un intento de presionar al gobierno de la región para incrementar la dotación económica de la licitación.

En un principio, en la lucha por este contrato había una empresa más, Diavida S.L, que se presentó para los lotes tanto del servicio de transporte sanitario urgente y como del servicio de trasporte sanitario no asistencial. La compañía valenciana fue excluida de la licitación por no aportar los documentos necesarios ni en el plazo ordinario ni en el plazo de alegaciones. De esta forma, SSG queda como única candidata a realizar los traslados no urgentes de pacientes del Servicio Cántabro de Salud, ya sea para consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos o retorno a casa tras el alta hospitalaria.