Gamarra cree que Vox "se ha arrepentido" más de una vez de su segunda moción de censura contra Sánchez

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado que centrará su discurso en exponer tanto "los motivos para la censura" del Gobierno de Pedro Sánchez como la "alternativa" que tiene España con el PP de Alberto Núñez Feijóo. Además, se ha mostrado convencida de que Vox se ha "arrepentido" más de una vez de haber presentado esa moción.

"Creo que todos tenemos la sensación de que se ha arrepentido en unas cuantas ocasiones", ha declarado Gamarra en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, a tres días de que arranque en el Congreso el debate de la moción de censura de Vox, que presentará como candidato al economista y exdirigente del Partido Comunista, Ramón Tamames.

Gamarra ha confirmado que el Grupo Popular se abstendrá en la votación de la moción. "Es una decisión que está ya tomada y ha formado parte de una reflexión previa, con lo cuál el voto está claro y decidido", ha declarado. En la primera moción de Vox, en octubre de 2020, el PP que entonces dirigía Pablo Casado optó por el 'no', en un duro discurso contra el partido de Santiago Abascal en el que llegó a exclamar: "Hasta aquí hemos llegado".

La dirigente del PP ha señalado que España "no tiene el Gobierno que merece". "Por tanto, el Gobierno es absolutamente censurable, pero no es éste el camino para censurarlo sino que el camino será a través de las urnas", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que este año hay dos citas electorales, las municipales y autonómicas en mayo, y las generales a finales de 2023, en la que los españoles tendrán "oportunidad de votar" y "censurar en primera persona al presidente del Gobierno". "Hay futuro. Se puede cambiar el Gobierno y hay una alternativa, que es Feijóo", ha apostillado.

Gamarra ha asegurado que el PP tiene "muy claro" que esta moción "no es necesaria" porque incluso Vox es consciente de que "no puede salir adelante". "No compartimos este instrumento ni la utilización que se está haciendo del mismo y, por tanto, no la vamos a apoyar", ha declarado.

Además, la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha pronosticado que ese debate visualizará el "pegamento que tiene el Gobierno frankenstein" con sus socios, lo que supone brindar "oxígeno" a Pedro Sánchez.

En cuanto al tono que usará el PP en el debate, Gamarra ha avanzado que el PP optará por el "tono serio y respetuoso" que la sociedad española "merece". "Lo que le vamos a brindar a la sociedad española son los motivos para la censura pero sobre todo la alternativa que tiene España y que va a poder materializar muy pronto", ha agregado, para recalcar que en las urnas del 28 de mayo "se presenta Pedro Sánchez".

Ante las críticas de Santiago Abascal al PP por su abstención, la portavoz del Grupo Popular ha rehusado entrar en la confrontación y ha subrayado que "lo que está claro es que esta moción a quien más alegra es a Pedro Sánchez". "Y si está tan contento y tan feliz es porque le es rentable, no por otra cosa", ha proclamado.

Gamarra ha confirmado que el líder del PP no acudirá al Congreso los días que se debate la moción de censura, una decisión "ya tomada" y que enmarca en la "lógica" porque no tiene escaño allí y "no puede tomar la palabra" en la tribuna de oradores.

Sobre la propuesta de la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, para que sean las ministras las que respondan a Vox en ese debate parlamentario, Gamarra ha criticado las "ocurrencias" de la también líder de Podemos en vez de estar centrada en ayudar a las familias desde su Ministerio.

Por otra parte, al ser preguntada si ella habría renunciado a cobrar el bono social en el caso del consejero madrileño Enrique Osorio y la líder de Más Madrid, Mónica García, Gamarra ha destacado que las familias numerosas "tienen un régimen de protección" y "tienen derecho a ello".

"Igual que no ha renunciado nadie a los 20 céntimos de la bonificación de la gasolina, nadie ha renunciado a las rebajas del IVA ni nadie está diciendo en la factura de la luz 'no me aplique este IVA reducido' que se nos está aplicando a todos", ha señalado Gamarra, para concluir que el debate que tiene que ver con la protección a las familias numerosas tiene que ser "un poco más profundo y riguroso".