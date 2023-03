El Constitucional lanza un "plan de choque" para agilizar los casos que llegan a su mesa

El pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado un "plan de choque" para agilizar la tramitación y resolución de los recursos que llegan a su mesa y solventar los defectos técnicos que motivaron que, según su memoria de 2022, no se admitiesen a trámite el 76% de los recursos de amparo presentados.



El pleno gubernativo del alto tribunal decidió, en su reunión del pasado 15 de marzo, poner en marcha ese "plan de choque" que abre la puerta a la presentación de la demanda a través de la sede electrónica del Constitucional mediante un formulario.



Pero no es que este formulario sustituya a la demanda, precisa el tribunal en un comunicado, sino que lo que busca es facilitar que los recurrentes no incurran en defectos a la hora de redactar la demanda y ayudar al tribunal a identificar los aspectos esenciales del recurso.



Permite a quien interponga un recurso ante el TC exponer con claridad y precisión las lesiones de derechos fundamentales, la especial trascendencia constitucional del recurso y el modo en el que se ha acabado la posibilidad de recurrir ante otras instancias judiciales.



La norma de 2007 que modificó la ley orgánica del Tribunal Constitucional introdujo como requisito para admitir a trámite un recurso que éste presentase "especial trascendencia constitucional" y que fuesen los recurrentes quienes así lo justificasen.



Sin embargo, el cumplimiento de este requisito ha resultado ser un obstáculo para la admisión de un elevado porcentaje de demandas: la memoria del TC del año 2022 evidencia que el 53% de los escritos de demanda adolece de una absoluta falta o de una insuficiente justificación de esa especial trascendencia constitucional y que, en su conjunto, fueron inadmitidos por defectos de procedibilidad el 76% de los recursos de amparo presentados.



Esta situación es la que ha llevado al Tribunal Constitucional a tomar esta medida, que ya ha sido adoptada por otros órganos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su Tribunal General, el Tribunal Supremo de Estados Unidos o, en España, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.