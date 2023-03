Robles afirma rotunda: España no va a enviar "ningún tipo" de caza a Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este viernes de manera rotunda que España "no va a enviar ningún tipo de avión de combate" a Ucrania, como sí van a hacer Polonia o Eslovaquia, una decisión la de estos países que ha dicho respetar.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció a Zelenski "ayuda aérea" durante su visita a Kiev en el mes de febrero, aunque posteriormente aseguró que por las conversaciones de España con los aliados, el envío de aviones de combate a Ucrania no estaba "sobre la mesa".



Siguiendo los pasos de Polonia, el Gobierno de Eslovaquia ha dado luz verde este viernes al envío de aviones de combate MiG-29, con lo que se convierte en el segundo país miembro de la OTAN en tomar esta medida.



"España siempre será muy respetuosa con las decisiones que tomen los países aliados para ayudar a Ucrania porque está firmemente comprometida en la ayuda a este país", pero "la posición es muy clara: no se va a enviar ningún tipo de avión de combate", ha asegurado Robles en declaraciones a los periodistas tras entregar el premio Mujer en las Fuerzas Armadas.



La ministra, además, ha precisado que los aviones de combate que tienen determinados países, entre ellos España, "exigen una formación y una preparación distinta" a los cazas de otros Estados de la antigua órbita soviética y ha incidido en que nuestro país no tiene los aparatos que "específicamente" demanda Ucrania.



Por otra parte, Robles ha explicado que está terminando ya la reparación de los seis primeros Leopar 2A4 que a finales de este mes o principios de abril saldrán en dirección a Ucrania y en ese momento comenzará la reparación de los otros cuatro carros que también enviará España.



Asimismo, ha reiterado que España va a donar un total de 20 vehículos blindados TOA para transporte, que se suman a otra veintena que ya están en Ucrania.



También ha recordado que ya ha terminado la formación de 55 militares ucranianos preparados y dispuestos para la tripulación y mantenimiento de los Leopard.



"El compromiso de España con Ucrania es total, pero con el respeto a todos los países, porque todos estamos tratando de ayudar, España no va a participar enviando aviones de combate", ha insistido.