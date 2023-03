Bolaños: "Tamames parece más libre e independiente de Vox que el propio PP"

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha criticado este viernes la anunciada abstención del PP ante la moción de censura presentada por Vox y ha afirmado que el ponente Ramón Tamames "parece más libre e independiente" de dicha formación "que el propio PP".



En declaraciones a los periodistas tras visitar el Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), Bolaños ha manifestado que no "entiende" que hace tres años el Partido Popular votara "en contra de la moción de censura de Vox" y ahora se abstenga, por lo que se ha preguntado si para el PP "ahora es menos extremista Vox que hace tres años".



"O es que el señor (Alberto Núñez) Feijóo es menos valiente o es que sabe que el PP sin Vox y sin la ultraderecha no es nada", ha considerado el ministro, quien ha recordado que "en ningún otro país de Europa un partido conservador se abstendría ante una moción de censura de la ultraderecha extremista como Vox".



Ha añadido que el Gobierno encara la moción de censura con una estrategia que no va a "adelantar", si bien es una "gran oportunidad para comparar los modelos de un gobierno progresista que avanza en derechos" y frente a eso "veremos qué propone el candidato Tamames" y el proyecto de país de Vox y del PP.



Un discurso del economista que escuchará "con todo respeto", si bien ha estimado que el ponente "parece más libre y más independiente de Vox que el propio PP", que "siempre está a rebufo y haciendo seguidismo de la ultraderecha", ha concluido.