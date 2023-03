Enrique Ossorio culpa a Pedro Sánchez de que él cobre el bono social térmico

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, beneficiario del bono social térmico, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber hecho estás ayudas "sin límite de renta".



"A quien critica es a mí, no a él", ha respondido Ossorio en el hemiciclo de la Asamblea de Madrid al portavoz socialista en esta cámara, Juan Lobato, quien ha reprochado que haya personas que se dedican "por el día a criticar las ayuditas” pero "por la noche, como vampiros, van a pedirlas todas”.



"Pedro Sánchez estableció un bono térmico a favor de todas las familias numerosas sin necesidad de pedirlo, señor Lobato (...); sin límite de renta, y no critican a Pedro Sánchez por eso. O sea, las hacen sin límite de renta y a quien critican es a mí, a mí, y no a él", ha lamentado Ossorio.



El vicepresidente ha espetado al líder de los socialistas madrileños que le llamase "caradura" y "vampiro", y ha añadido que a él se le está poniendo "cara de Tito Berni", en referencia al caso Mediador.



Además, ha defendido que "a nadie perjudicó" porque "no había concurrencia competitiva" al pedir esta ayuda.