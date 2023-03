ERC quiere forzar con Bildu y Unidas Podemos otro intento para reformar ley mordaza

ERC tiene la intención de presentar junto a EH Bildu y Unidas Podemos una proposición de ley en el Congreso para dar "una nueva oportunidad" a la reforma de la ley mordaza, después de que ayer en la Comisión de Interior decayera por discrepancias en la izquierda una iniciativa debatida durante casi dos años.



Fuentes de ERC han explicado que la idea es presentar una nueva propuesta que sea "lo menos difícil de no ser votada" y que incluya los puntos ya consensuados pero también aquellos en los que hasta ahora no ha sido posible el acuerdo entre los partidos de izquierda, como el uso de material antidisturbios o las devoluciones en caliente.



Para ello, están hablando con varios grupos parlamentarios aunque la idea es registrar esta proposición de ley lo antes posible al menos junto a EH Bilud y, si es posible, también con Unidas Podemos.



No obstante, las mismas fuentes de ERC señalan que en Unidas Podemos hay divergencias entre lo que consideran nuclear de la reforma y lo que no, y aseguran que eso ha complicado las negociaciones mantenidas hasta ahora.



Además, sostienen que en este caso el PSOE no ha tenido interés suficiente en hacer posible la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, ya que no ha ejercido presiones como asegura que ha hecho con otras iniciativas.



El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha restado importancia este miércoles al fracaso en la reforma, que no salió adelante en comisión por el rechazo de su grupo y EH Bildu, al indicar que no les ha afectado mucho y que "hay que seguir negociando" otras leyes con los partidos del Gobierno.



"Tenemos un grado de madurez en las negociaciones alto y no nos afecta mucho si se empata, se pierde o se gana" en una de ellas, ha señalado Rufián a los periodistas en los pasillos del Congreso.



Dado que ERC está en procesos de negociación con el PSOE y Unidas Podemos de otras leyes, como la de vivienda, Rufián ha añadido: "Creo que hay que seguir negociando, y en eso estamos".



"El fracaso evidentemente es por aquellos que prometieron hacer una cosa que no han hecho, que es derogar realmente la ley mordaza", ha apuntado además el portavoz de ERC para atribuir el fallo en las negociaciones para esa modificación legal al PSOE y a Unidas Podemos, al no acceder a prohibir las balas de goma como munición policial, entre otros motivos.



RUFIÁN CREE QUE SÁNCHEZ NO PUEDE "SALIR DE ROSITAS" DE LA MOCIÓN DE CENSURA



Respecto a la moción de censura de la semana que viene, Rufián ha dicho que "probablemente" su grupo parlamentario sí intervendrá, al no haber cundido su propuesta a otros grupos de eludir las réplicas al candidato a presidente del Gobierno, Ramón Tamames, y a su proponente, Santiago Abascal, líder de Vox.



"Escucharemos al señor Tamames, escucharemos a Abascal y seguramente contrarrestaremos también con el PSOE, que al final conviene recordar que es una moción de censura contra el Gobierno", ha apuntado Rufián.



Y ha rematado: "El Gobierno tampoco puede salir de rositas".