Uno de lo mandos investigados en el 'caso Cuartele' pide declarar ante jueza

El teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, exresponsable de la Comandancia de Ávila, ha solicitado a la jueza del caso Cuarteles que le tome declaración para poder explicar que no ha cometido irregularidades.



Según ha publicado Vozpópuli y han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha recibido recientemente una petición de declaración del mando policial y aún no ha resuelto sobre la misma.



Carlos Alonso Rodríguez está investigado en esta causa junto al teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue responsable de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, y junto al empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como Mon y cuyo nombre aparece en el sumario del caso Mediador, y otro empresario.



La magistrada Isabel Durantez investiga si, como denunció Asuntos Internos del instituto armado, hubo irregularidades en la adjudicación de obras de trece comandancias de toda España, que no llegaron a realizarse o se hicieron parcialmente tras ser adjudicadas a Tejera de León por un valor total de 3,3 millones de euros, entre 2008 y 2019.



Esta investigación judicial, que arrancó en Ávila y acabó en Madrid, lleva ocho meses estancada a la espera de que se nombre un perito que haga un informe para dilucidar si las obras acometidas son acordes con las facturas.



Recientemente la Audiencia Provincial de Madrid rechazó archivar la causa para uno de los cuatro imputados, precisamente Carlos Alonso Rodríguez, argumentando la "discordancia" entre las obras realizadas en cuarteles de la Guardia Civil en Ávila y el contenido de las facturas que se emitieron, sobre todo tras la declaración del empresario canario en la que admitió esa supuesta facturación irregular.