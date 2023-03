Belarra al PP: En "nuestro" país caben ustedes y sus hijas, hijos e hijes

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado que el Gobierno de coalición "es una de las principales conquistas del movimiento feminista" y ha sacado pecho del país que está construyendo, en el que, ha dicho al PP, "caben ustedes y caben sus hijas, hijos e hijes".



"En el suyo, por desgracia, no cabemos nosotros", ha lamentado Belarra en la sesión de control al Gobierno, en respuesta a la diputada del grupo popular Edurne Uriarte, quien le ha preguntado por qué desde Podemos acusan a los socialistas de "traicionar al feminismo" y "les llaman fascistas y machistas".



"Traición es lo que hacen ustedes a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país cada día que meten la mano en la caja cada vez que tienen oportunidad o se ponen del lado de los patriotas de pulserita que se llevan el dinero de las ayudas públicas que les pagamos todos los españoles y las españolas a Países Bajos", ha recalcado Belarra.



La ministra le ha afeado a la diputada que su partido "fue fundado por siete ministros de una dictadura sanguinaria que vulneraba los derechos de las mujeres, un tiempo en el que en España no se podían divorciar y no podían ni abrir una cuenta en el banco sin permiso de su marido".



Belarra ha insistido en valorar al Gobierno de coalición, ya que "sin su empuje social nunca habríamos podido llegar tan lejos como hemos llegado", como ha sido la construcción, bajo el liderazgo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, "de toda una nueva generación de derechos feministas".



"Estamos muy orgullosas de los derechos que estamos construyendo, que son también para sus hijas, hijos e hijes trans y para las mujeres que desde su silencio pueden interrumpir su embarazo", le ha dicho.



La diputada, por su parte, cree que Podemos va a "aguantar como sea en este Gobierno en descomposición", aunque "entre ellos se llamen traidores, fascistas o machistas". "Van a seguir adelante como sea porque no quieren dejar la Moncloa".



Porque, además, según Uriarte, la formación morada ha recibido "mucha ayuda" del PSOE "para difundir esa gran mentira sobre el feminismo", según la cual "ser feminista es ser de izquierdas".



Frente a ese "feminismo de extrema izquierda", la diputada ha defendido un feminismo "integrante, tolerante, plural, que integra a hombres y mujeres y a gente de todas las ideologías".