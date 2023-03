Montero defiende que "los mayores ayudan todos los días a las familias"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles que los "mayores ayudan todos los días a las familias de este país" y esa "generosidad" se les reconoce con la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno.



Montero se ha reafirmado así en la sesión de control en el Congreso en las palabras pronunciadas hace unas semanas, cuando apuntó que los jubilados no querían sus pensiones para ellos sino para ayudar a sus hijos y nietos.



Precisamente estas palabras habían sido criticadas por el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, que ha acusado al Gobierno de promover los subsidios y "disparar el gasto de todas las pensiones con dinero que no tienen", a lo que la ministra ha respondido acusando a la formación naranja de vivir en la "política del enfrentamiento", primero entre territorios y ahora "entre generaciones".



También la diputada de Vox Inés Cañizares ha acusado a Montero de "frivolidad" en sus declaraciones sobre la situación de la economía española, a lo que la ministra ha respondido afeando los ataques de la derecha al "acento andaluz" y acusando al partido de no saber cómo viven los españoles.



Asimismo, Montero ha defendido la ausencia de buena parte del Gobierno, afeada por el PP, al encontrarse en la cumbre entre España y Portugal con el objetivo de "mantener las relaciones comerciales y económicas que corresponde con el país vecino".