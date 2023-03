EH Bildu culpa al PSOE del "harakiri" de la reforma de la ley Mordaza

El portavoz de EH Bildu en la Comisión de Interior de Congreso, Jon Iñarritu, ha culpado este martes al PSOE del "harakiri parlamentario" de la reforma de la conocida como ley Mordaza al haber permitido que llegara hasta el trámite de debate del dictamen sin acuerdo.



Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas a la entrada de la reunión de la Comisión y poco antes de que interviniera en la misma para reiterar su voto en contra de la reforma, previsiblemente abocada al fracaso después de que EH Bildu y ERC hayan anunciado su rechazo al texto de la ponencia.



Tras recordar las "líneas rojas" que su grupo no está dispuesto a traspasar -que no se eliminen las pelotas de goma, las devoluciones en caliente y las faltas de respeto y la desobediencia a los agentes- Iñarritu ha dejado claro que tampoco va a apoyar un texto que no lo tenga en cuenta como "mal menor" ni una propuesta "condicionada" por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.



Iñarritu ha reconocido que hoy es una "día triste" al haber llegado a la Comisión sin un acuerdo entre los grupos que "nos comprometimos a derogarla".



"No podemos hacernos responsables de una ley que permita a un agente sancionar a su libre albedrío, que se utilicen pelotas de goma y que se produzcan devoluciones en caliente", ha zanjado el diputado de EH Bildu antes de concluir: "Seguiremos abogando por derogar la ley Mordaza del señor Rajoy por ser un ataque a los derechos y libertades de la ciudadanía".