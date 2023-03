Sánchez promete en Huelva "políticas de progreso" para la clase media

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado este sábado la Convención Municipalista del PSOE de Andalucía en Huelva, donde se ha presentado el primer vídeo electoral de la campaña socialista, y en la que ha afirmado que "una década de recortes y de respuesta neoliberal a la crisis financiera, exigen de una década de políticas de progreso y de avances en derechos".

Necesitamos una década de políticas progresistas y una década de avances en derechos para revertir todo aquello que desmanteló la derecha

"Necesitamos una década de políticas progresistas y una década de avances en derechos para revertir todo aquello que desmanteló la derecha", ha asegurado, tras presentar el lema de la campaña 'Defiende lo que piensas', en la que ha pedido "tener más gobiernos que defiendan lo que piensa la mayoría".

Al respecto, Sánchez ha indicado que "no importa el ruido, la crispación o los insultos y descalificaciones de aquellos que pretenden con su actitud sumir a la política en eso" y ha insistido en que el PSOE seguirá defendiendo la importancia de tener un Estado del Bienestar "robusto".

"Mientras sea presidente del Gobierno no olvidaré esa década nefasta de la crisis financiera y la respuesta neoliberal. Recuerdo a los estudiantes manifestándose contra los recortes, la ley educativa que segregaba y afianzaba a la educación privada. También me acuerdo de muchísimos profesionales sanitarios, que querían defender un Sistema Nacional de Salud (SNS) público, gratuito y de calidad. Recuerdo también ese éxodo silencioso de científicos que se fueron de España durante todos esos años y que ahora están volviendo porque entonces no tuvieron lo que tienen hoy, que es un gobierno comprometido", ha explicado.

También ha defendido la revalorización de las pensiones conforme al IPC y el aumento de los salarios porque "los sueldos dignos de hoy son las pensiones dignas del mañana". "El próximo 28M la elección es bien sencilla: o se apuesta por gobiernos que defienden lo que piensa la mayoría o se apuesta por aquellos que defienden los privilegios de una minoría", ha destacado.

Durante su intervención, Sánchez ha puesto de manifiesto que el Gobierno ha invertido en el SNS 1.000 millones de euros para Atención Primaria (AP) y cuenta con más de 90.000 profesionales nuevos desde su inicio de mandato en 2019 y ha reparado en que la semana pasada se anunció la "mayor partida de becas de la historia" con 2.500 millones de euros.

"Es evidente que tenemos crisis y tenemos que responder a esas crisis de distinta forma como hizo el Partido Popular con la crisis financiera. Pero no tenemos que olvidar cuál es nuestro objetivo como partido. Queremos para nuestra sociedad una clase media y trabajadora que tenga lo que han perdido durante estos más de diez años desde la crisis financiera", ha afirmado.

En este sentido, ha detallado que la clase media ha visto aumentado su salario real un 10 por ciento en los últimos 10-15 años, mientras que los precios "han aumentado casi en un 17 por ciento", por lo que los trabajadores han perdido poder adquisitivo.

"Por eso es tan importante subir el salario mínimo interprofesional como lo hemos subido. Por eso es relevante revalorizar las pensiones, y por eso también exigimos a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas no se lo lleven solamente los de arriba sino también los trabajadores", ha valorado.