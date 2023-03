"Pronto tomaré una decisión sobre SUMAR para hacer un país mejor"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este sábado que "cuando acabe el proceso de escucha" cumplirá su palabra y "pronto" tomará una decisión sobre SUMAR, que es "un movimiento ciudadano, no va de un proyecto electoral, es algo mucho más profundo" con el objetivo de hacer un país mejor.



Antes de participar en un encuentro con el sector audiovisual en el Festival de Málaga, Díaz ha dicho a los periodistas que "estos días, que sin lugar a dudas será pronto" tomará una decisión en torno a SUMAR, del que ha destacado que "es la garantía para el Gobierno progresista para la próxima década, es la garantía de la esperanza en nuestro país, es el revulsivo que necesita este país y por tanto en SUMAR nos encontraremos todos y todas haciendo un país mejor".



Ha señalado que está culminando el proceso de escucha tras recorrer "prácticamente toda España" y se ha mostrado "esperanzada absolutamente" con el proceso de SUMAR, "no solamente por la acogida que tengo y tiene SUMAR en cada uno de los territorios de España sino por lo más importante, que es el proyecto de país".



Díaz ha enfatizado que más de mil personas, "lo más granado de este país en todas y cada una de las materias", llevan desde el verano trabajando para levantar un proyecto de país para la próxima década", una iniciativa que "va de ganar un país".



"Como les digo cuando acabe el proceso de escucha como he anunciado cumpliré mi palabra" para anunciar su decisión, ha insistido la ministra.



Preguntada sobre la reforma de la ley del solo sí es sí ha enfatizado que "el Gobierno de España está al servicio de la ciudadanía" y ha subrayado que desde el primer día este Ejecutivo "ha estado recuperando derechos para la gente de nuestro país y cuando digo la gente de nuestro país digo los trabajadores y las trabajadoras"; este Gobierno "hace lo que tiene que hacer, que es estar al servicio de la gente", ha insistido.