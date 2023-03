Los piratas informáticos amenazan al Clínic de Barcelona si no paga 4,5 millones dólares

Los piratas informáticos han exigido un pago de 4,5 millones de dolares (4,25 millones de euros) bajo la amenaza de filtrar información del Hospital Clínic de Barcelona, que la Generalitat ya ha dicho que no pagará, por lo que hay una "probabilidad elevada" de publicación de datos de pacientes.



El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Sergi Marcén, ha explicado este viernes, cinco días después del ciberataque al hospital, que el grupo criminal Ransom Home se ha puesto en contacto en los últimas horas con la Generalitat y "han pedido 4,5 millones de dolares para no publicar las datos que han cogido".



"No hemos negociado, ni estamos negociando ni negociaremos ningún tipo de pago a estos criminales", ha insistido Marcén, que ha admitido que por ello hay una "probabilidad elevada" de filtración de datos de los pacientes y de las investigaciones del centro sanitario.



Tras el ataque del pasado domingo, el Clínic ha recuperado el 90% de actividad quirúrgica compleja, 40% de la menos compleja, el 70% de consultas externas, y los códigos ictus y de infarto, pero aún no puede hacer radioterapia.



El director médico del Clínic, Antoni Castells, ha explicado que confía en que a principios de la próxima semana, entre el lunes y el martes, se pueda iniciar la radioterapia y que se recupere el acceso universal a las historias clínicas compartidas, de manera que ya se podría "trabajar con normalidad", tanto en el hospital como en los tres CAP-ambulatorios que cogestiona: Borrell, Casanova y Les Corts.