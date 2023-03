El PP teme que Escrivá ponga en riesgo las pensiones de los próximos años

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha expresado este viernes el temor de su partido a que la reforma propuesta por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pueda poner en riesgo las pensiones de los próximos años.



En una entrevista en RNE, González Pons ha advertido de que solo conoce la propuesta de reforma cerrada por Escrivá con la Comisión Europea por las filtraciones periodísticas y ha incidido en que las pensiones y su poder adquisitivo deben estar garantizadas, pero también las pensiones para quienes se jubilen en diez o quince años.



"Nos da mucho miedo que el plan de Escrivá sirva para asegurar las pensiones de hoy a costa de los que ahora tenemos entre 40 y 60 años", ha afirmado.



Ha incidido no obstante en que todo lo que conlleve un acuerdo o un consentimiento de Bruselas "está firmemente supervisado" y, por eso y a la espera de conocer exactamente la propuesta cerrada, el PP la apoyará si garantiza los derechos de los pensionistas.



Entre esos derechos, han apuntado el incremento de las pensiones para evitar pérdidas de poder adquisitivo y que los nacidos entre 1960 y 1980 también tengan la oportunidad de cobrarlas.



González Pons ha cuestionado, por otra parte, el señalamiento de líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la foto con un narcotraficante en 1995.



Se ha preguntado qué reflexión le merecería al PSOE si él hiciera una declaración pública sobre las afirmaciones del excomisario José Manuel Villarejo sobre supuestos negocios de prostitución del suegro de Sánchez.



"Utilizar ropa sucia que, además no tiene ningún enlace con nada, simplemente manchar, tirarse uno a otro pelotillas, no es la política en la que yo creo", ha afirmado.



Ha advertido que "el que tira barro es el primero que se mancha la mano". "Y digo barro porque soy muy educado", ha concluido.



Preguntado por si el apoyo del PP a la reforma de la ley del solo sí es sí estaría condicionado a ceses en el Ministerio de Igualdad, ha asegurado que no y ha subrayado que votaron a favor de la tramitación "por pura responsabilidad" para que se restablezca el equilibrio en las penas a agresores sexuales.



Ha señalado que presentarán enmiendas al texto de reforma de los socialistas y ha advertido de que no aceptarán ninguna que suponga una rebaja de las condenas.