Recta final para reformar la ley mordaza: aún sin acuerdo para salir adelante

La reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, encarará el martes próximo, día 15, la recta final en su tramitación parlamentaria, sin que por el momento los seis partidos favorables a la modificación hayan conseguido consensuar los cuatro puntos que desde el inicio marcan las discrepancias.



Según han informado fuentes de la Comisión de Interior a EFE a primera hora de este jueves la mesa y portavoces han acordado fijar sesión para el martes día 15 a las 9:30 horas con la finalidad de debatir y votar el informe de la reforma de la ley mordaza que salió de ponencia el pasado 1 de febrero.



Fuentes parlamentarias apuntan a EFE que "hoy por hoy" la iniciativa fracasaría, toda vez que ni ERC, ni Junts ni EH Bildu están dispuestos a respaldar este informe con cambios en 36 de los 54 artículos de la norma vigente desde 2015 y una decena de disposiciones adicionales nuevas incorporadas.



Desde el PP, sin embargo, su portavoz parlamentaria en Interior, Ana Vázquez ve cerrado el acuerdo y en su perfil de Twitter, considera que el próximo martes "PSOE, Podemos, Bildu y ERC aprobarán la reforma de la Ley de In-Seguridad Ciudadana. Otra traición más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para Sánchez mantenerse en el poder".



Entre ambas posturas, algunos diputados califican el escenario como "abierto" y confían en que el martes se llegue a un acuerdo.



El informe que se debatirá y votará el día 15 podrá, o bien hacer decaer la reforma o que esta vaya a pleno, su último paso para aprobarse, para lo que necesitará, al tratarse de ley orgánica, el sí de 176 diputados, es decir, son necesarios los votos a favor de los parlamentarios de ERC y EH Bildu.



El texto que llegará a la comisión y sobre el que se podrán introducir más enmiendas contiene cambios consensuados fundamentalmnte por los seis partidos favorables a la reforma - PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Junts y Eh Bildu-.



Con todo, estos tres últimos partidos enumerados lo consideran insuficiente para avalarlo definitivamente al quedar fuera de la reforma los cuatro puntos que consideran nucleares: material antidisturbios, faltas de respeto a los agentes, desobediencia y devoluciones en caliente.



Sobre las tres primeras PSOE, Unidas Podemos y PNV presentaron ya sendas propuestas el último día del trabajo de ponencia, pero no convencieron a los otros tres.



Fuentes parlamentarias explican a EFE que se han "ajustado" estas enmiendas para su debate de nuevo en comisión, con la confianza de que finalmente se alcance un acuerdo.



Desde el PSOE insisten hace semanas de que ya queda "poco margen de negociación" y dejan claro que, si bien están dispuestos a llegar a acuerdos hasta el final, no aceptarán ni la prohibición de las pelotas de goma ni la supresión de la desobediencia a los agentes.



Tanto los socialistas como Unidas Podemos y PNV subrayan que el trabajo "titánico" realizado junto con los otros tres partidos pro reforma para conseguir una nueva ley no se puede echar por la borda, toda vez que consideran que el texto acordado ha borrado ya los aspectos que consiguieron rebautizarla como ley mordaza que el PP aprobó por mayoría absoluta en 2015.