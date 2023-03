Vox pide el cese de Ángela Rodríguez 'Pam' por un vídeo con cánticos sobre Abascal

Vox ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese inmediato de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, por un vídeo difundido en redes sociales en el que aparece con unas asistentes a la manifestación del 8M en Madrid que corean "¡Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar!".



"Señor Sánchez, queremos entender que no avalará usted hoy la actuación de su secretaria de Estado y que la cesará de inmediato", ha reclamado en Twitter el partido de Santiago Abascal, quien ha recibido la solidaridad del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque "no todo vale en política".



Vox ha advertido al jefe del Ejecutivo que, si no cesa a la dirigente de Unidas Podemos, él y su Gobierno de coalición "cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar".



Para el líder del PP, por su parte, actitudes como la de la secretaria de Estado de Igualdad "son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas".



"Mi solidaridad con Santiago Abascal y su familia", ha escrito Feijóo en las redes sociales.