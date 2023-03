El feminismo se manifiesta el 8M por separado en las principales ciudades

El movimiento feminista se ha manifestado este miércoles, Día Internacional de la Mujer, por separado en las calles de algunas de las principales del país tras la fractura abierta por la ley trans y la reforma de la ley del solo sí es sí como consecuencia de la rebaja de penas a agresores sexuales.



En Madrid, Valencia, Sevilla, Valladolid y León se han celebrado marchas diferentes, mientras que en Barcelona las feministas abolicionistas han caminado en la convocatoria unitaria pero de forma distanciada.



Las ministras socialistas y la de Igualdad, Irene Montero, han acudido a la convocada por la Comisión 8M en Madrid tras pancartas separadas, mientras que la exvicepresidenta del Gobierno y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, ha participado en la manifestación de Córdoba.



MADRID

Miles de mujeres se han manifestado en Madrid para celebrar el Día Internacional de la Mujer y reivindicar la lucha feminista, con dos marchas separadas ante la fractura que ha generado la ley trans y con las grietas abiertas por la reforma de la ley del solo sí es sí.



En la manifestación tradicional, convocada por la Comisión 8M, han participado las ministras socialistas y también la ministra de Igualdad, en dos bloques diferentes cada una tras su pancarta.



Las políticas del PP han optado por sumarse a la marcha organizada por el Movimiento Feminista de Madrid, contrario a la ley trans y que ha comenzado a andar entre gritos de "Irene Montero dimisión", "No es un sentimiento ser mujer" o "Las mujeres no tienen pene".



BARCELONA

Miles de personas, la inmensa mayoría mujeres, se han sumado a la marcha convocada por la plataforma feminista unitaria Assemblea 8M, bajo el lema "Las mujeres movemos el mundo, ahora lo pararemos".



Sindicatos, organizaciones de estudiantes, mujeres comunicadoras, mujeres pensionistas, el sindicato de kellys y las asociaciones de mujeres migrantes y LGTBI han participado en la movilización, a la que también se han sumado representantes de los partidos políticos y diversas autoridades, entre ellas el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.



También han estado las feministas abolicionistas que, sin embargo, han marchado por separado del resto del movimiento, para reclamar el fin de la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler y el género,



VALENCIA

En Valencia varias decenas de mujeres se han cortado el pelo en una céntrica plaza de la ciudad como gesto simbólico de solidaridad con las mujeres que protestan contra el gobierno de Irán por la muerte de la joven iraní Mahsa Amini tras ser detenida por llevar mal puesto el velo.



Esta acción colectiva, convocada por la Coordinadora Feminista de Valencia bajo el lema "Tijeretazo al patriarcado", se ha llevado a cabo antes de la manifestación convocada por la Coordinadora Feminista de València.



Por separado, se han manifestado la Assemblea Feminista de València con el lema “Front al capital violent, feminisme dissident” (“Frente al capital violento, feminismo disidente”).



SEVILLA

En Sevilla, varios miles de personas han participado en la manifestación de la Asamblea Feminista Unitaria y CGT bajo el lema "Rebelión feminista: por mí, por ti, por todas, por el planeta", alternativa a la convocada por el movimiento feminista clásico.



En una parte de la manifestación, desarrollada en un ambiente festivo, había madres con carritos con bebés detrás de una pancarta que decía "Maternar es un acto político".



"Por los derechos de la mujeres, ni un paso atrás" ha sido el lema de las asociaciones integradas en el Movimiento Feminista que, antes de emprender la marcha, ha simbolizado la ruptura de un muro enorme pintado sobre papel y en el que figuraban conceptos como "Asesinatos, opresión, prostitución, patriarcado, vientre de alquiler...".



GRANADA

Unas 10.000 personas -según cifras de la Subdelegación del Gobierno- han participado en Granada en una manifestación convocada por la plataforma 8M y 25N y Espacio Feminismo Unitario.



De forma paralela, colectivos como La Volaera y Forum de Política Feminista, que son abolicionistas de la prostitución y del género, han secundado una concentración a las puertas del Ayuntamiento.



LEÓN Y VALLADOLID

El 8M se ha celebrado en Castilla y León también en un ambiente marcado por el debate nacional de la ley trans, que ha provocado que en ciudades como León se hayan producido dos manifestaciones diferentes, aunque las contrarias a esta ley han sido minoritarias.



También han discurrido de forma separada en Valladolid, pero por una cuestión sindical y no relacionada con esta ley, las manifestaciones por el 8M, donde se han podido leer pancartas como "Gallardo, escucha nuestro latido", en alusión al polémico protocolo que anunció la Junta encaminado a disminuir los abortos en la Comunidad mediante la escucha del latido fetal.



UNIDAD EN EL RESTO

Miles de mujeres también ha salido a las calles de Bilbao, Cádiz, Huelva, Logroño, Mérida, Palma, Segovia o Zaragoza, en estos casos de forma conjunta, en una jornada en la que sí ha habido un grito unánime: igualdad real de mujeres y hombres y no a la violencia machista.