Calvo afirma que Podemos "ha mentido" sobre el consentimiento por "interés electoral"

La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo (PSOE), ha afirmado este miércoles que, en el debate parlamentario sobre la reforma de la Ley del 'solo sí es sí', Unidas Podemos "ha mentido" sobre el mantenimiento en la misma del consentimiento, y que lo ha hecho por "intereses electorales".

Han hecho una cosa que yo considero que no forma parte de la política, que es anteponer tus intereses electorales a los intereses del país

En este sentido, en declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto al candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, la ex vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que Unidas Podemos, el partido de la ministra de Igualdad, Irene Montero, "ha votado a negar la realidad y ha votado a que no tengamos pulso para tener las condenas razonables y suficientes para este tipo de delitos, y además han mentido, porque el consentimiento no sólo no se toca, sino que esta ley lo refuerza", y "refuerza la libertad de las mujeres".

Pero es que, "además de mentir", desde Unidas Podemos "han hecho una cosa que yo considero que no forma parte de la política, que es anteponer tus intereses electorales a los intereses del país", lo que ha llevado a Calvo a preguntarse que, si hubo unidad en España contra la violencia terrorista, ahora "por qué no (están) todos a una" también frente a la violencia de género, concluyendo que "ni es feminismo, ni es de izquierdas cuando esto no se entiende por encima de ti".

Por eso, en el PSOE están "muy orgullosos" de lo que han hecho con la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' y haber demostrado, "una vez más, que este partido es el gran timonel de la política española, porque ayer la política española se movió en torno a la posición del Partido Socialista".

A este respecto, Calvo ha señalado que "la Ley del 'solo sí es sí' es un gran paso adelante por el que hemos venido trabajando las feministas desde hace mucho tiempo", porque "juridificar el consentimiento es proteger la libertad de las mujeres" y ello supone "un paso al frente importante, con unas consecuencias en la parte de aplicación penal que no queríamos, y hay un partido que ha decidido que esa realidad no va con él".

Así, a juicio de Calvo, los socialistas han demostrado, "una vez más", que tienen "capacidad de respuesta y altura de miras política para saber que, por encima de nosotros, están los problemas que en este caso se le han causado a las víctimas, y a una sociedad que se ha alarmado porque el Estado español pueda rebajar penas de delitos tan graves".

En este contexto, los socialistas han demostrado con la reforma "que la política sirve para esto", pues han actuado "con nobleza y con valentía en el Congreso de los Diputados", al proponer "una modificación de la Ley Orgánica y ayer la sacamos adelante frente a 56 votos en contra", es decir, que "de 350 solo 56 pensaron que no había que hacer algo", de modo que el PSOE "acertaba cuando decidió que había que hacer algo".

En cualquier caso, Carmen Calvo ha opinado que "un gobierno de coalición es mucho más que la postura diferente ante una ley, siendo muy importante, pero mi partido tiene 120 escaños, ganó las últimas elecciones generales, va a ganar las siguientes, y somos la gran organización política de este país Somos", pues "somos el partido que más ha votado la gente en 45 años. Leemos muy bien España. Otros se han equivocado, pero nosotros no nos equivocamos ayer".

Por su parte, el diputado nacional del PSOE por Córdoba y candidato a la Alcaldía de la capital cordobesa para las próximas municipales, Antonio Hurtado, quien ha dicho que se dejará aconsejar por Carmen Calvo en materia de igualdad y feminismo, dado que es integrante de su candidatura en el último puesto, ha anunciado que, a partir del 28 de mayo, Córdoba tendrá con él "un alcalde feminista".

En este sentido, ha avanzado que va a "garantizar la paridad" en el próximo gobierno local de Córdoba y en todos los órganos municipales, y también hará que la designación de nombres de calles y los títulos honoríficos corresponderán "preferentemente a mujeres", porque "hay visibilizar el trabajo de mujeres que han contribuido mucho al progreso" de la sociedad, pero no se les ha reconocido.