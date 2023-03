Activistas contra la ley trans increpan a Montero en el acto del 8M

Un grupo de activistas contrarias a la ley trans han interrumpido este miércoles el acto institucional del 8M, durante el que han increpado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a quien le han recriminado que "no sabe lo que es una mujer" y la han acusado de "manipular" a las mujeres.



"No sabes definir lo que es ser mujer y por qué se nos oprime", le ha dicho a Montero una de las activistas, que ha asegurado que Igualdad está "conceptualizando mal" el discurso sobre la violencia que sufren las personas trans y las mujeres, las cuales "han nacido con una realidad biológica" causante de su opresión y que el ministerio "niega".



La ministra, que ha invitado ha invitado a la activista a acercarse al escenario y explicar su visión, ha defendido su postura alegando que "las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos más riesgo de sufrir violencia" y ha reivindicado la necesidad de "hacer políticas que respeten a todas las mujeres".



"Quizás lo que nos queréis explicar es que no hay mujeres que tengan pene, pero mi obligación como ministra es respetar los derechos humanos", ha subrayado Montero, quien ha asegurado que "decir que una mujer trans no es una mujer es posicionarse en contra de los derechos más fundamentales".



Montero ha reconocido que "se pueden tener visiones diferentes", aunque apunta que la "amenaza a las mujeres" no son las personas trans, sino "la falta de educación sexual, el machismo , el patriarcado y los agresores sexuales". "Contra eso tenemos que luchar todas", ha apostillado.



Finalmente, las activistas han abandonado el acto entre gritos de "fuera" de muchas de las asistentes.