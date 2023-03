"A las empresas españolas les va muy bien con este Gobierno", dice Calviño

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que "se mire como se mire a las empresas españolas les ha ido y les va muy bien este Gobierno", y se ha felicitado por que Ferrovial haya rectificado y reconocido que España es un país seguro jurídicamente.



"Generaría confianza tener un oposición homologable a la del resto de países europeos, que sea leal, no a este Gobierno, sino a este país", ha dicho Calviño en la sesión de control del Congreso, después de que el diputado popular Carlos Rojas haya acusado al Ejecutivo de generar desconfianza al "invitar a las empresas que crean empleo a irse del país".



"No hay forma de explicar que tengamos una oposición, un Partido Popular, que ha votado sistemáticamente en contra de todas las medidas que son buenas para los ciudadanos y las empresas", ha añadido la vicepresidenta.



Al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, le ha dicho que le llama la atención "que hablen tanto de patriotismo y no defiendan el interés general ante empresas que dicen que se van de este país porque no hay seguridad jurídica".



El diputado de Vox ha criticado que el Gobierno deja "una España dividida con empresas a la fuga", que oculta datos de paro y que va mal económicamente.