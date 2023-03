La CEOE pide discreción a los sindicatos para la mesa negociadora sobre rentas

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha pedido a los sindicatos "discreción y lealtad" para abordar la próxima mesa del 13 de marzo, en la que ambas partes se sentarán para tratar de llegar a un pacto sobre rentas y convenios.



El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha comentado este martes al respecto que "si se radia la negociación, no saldrá", a propósito de la propuesta que ya han hecho pública los sindicatos la semana pasada en la que plantean una subida del 5 % para 2022, del 4,5 % para 2023 y del 3,75 % para 2024, revisables en función de la inflación y la situación de las empresas.



Garamendi ha insistido antes de su intervención en unas jornadas sobre finanzas y comercio electrónico organizadas por la patronal del sector financiero, Asnef, que "si trabajamos con discreción y con lealtad es posible que pueda salir algún acuerdo".



El presidente de la CEOE ha aclarado que la patronal "nunca" se ha levantado de la mesa. "Otra cosa es que, a veces, podamos estar o no de acuerdo", ha matizado.



Sobre la mencionada nueva propuesta de subida salarial difundida por los sindicatos, ha subrayado que la CEOE "no ha rechazado de momento nada".



Respecto a este asunto se ha referido a la reunión el lunes de la propia comisión interna de la CEOE y ha indicado que en esa junta hubo distintas opiniones, pero que será en la mesa del día 13 en donde tratarán los temas con sus aportaciones.



La CEOE y los sindicatos negociarán el próximo lunes un nuevo acuerdo marco para el empleo y la negociación colectiva (AENC) que llegue hasta 2025 o 2026.



Fuentes de la organización explicaron a EFE que los empresarios no ven con buenos ojos una subida para un ejercicio ya cerrado y se inclinan más por extender un eventual nuevo AENC hasta el año 2025.