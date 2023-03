El Clínic de Barcelona sufre un "complejo" ciberataque que paraliza su sistema informático

El Hospital Clínic de Barcelona ha desprogramado para este lunes 150 cirugías no urgentes y entre 2.000 y 3.000 citas de consultas externas por el ciberataque "complejo" sufrido este domingo, perpetrado desde fuera de España y que sigue afectando al centro, que ha activado un plan de contingencia para atender las urgencias.



A las 11:17 horas de este domingo el hospital notificaba a la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña que había sufrido un ciberataque de tipo "ransomware", que son ataques que los "hackers" practican a cambio de dinero.



Desde entonces, los servicios de la Agencia de Ciberseguridad empezaron a trabajar para recuperar el sistema lo antes posible, pero este lunes las afectaciones siguen siendo importantes y podrían durar días.



"No podemos hacer ninguna previsión de cuándo se va a restablecer la normalidad; el plan de contingencia nos permite trabajar muchos días así pero esperamos que no sea necesario", ha expresado este lunes el director médico del Clínic, Antoni Castells, en una rueda de prensa.



El ataque no permite la comunicación entre departamentos del hospital ni acceder a historiales y otros datos de pacientes, si bien esa información "no está afectada", ha asegurado Castells.



Al no poder acceder a los datos, de forma preventiva se han cancelado todas las operaciones no urgentes y las consultas externas en los centros afectados: las tres sedes del Clínic (Villarroel, Plató y Maternitat) y el consorcio de centros de primaria CAPSBE, que incluye los CAP Casanova, Borrell y Les Corts.



Castells ha detallado que la afectación se traduce en el aplazamiento este lunes de 150 cirugías no urgentes, entre 2.000 y 3.000 consultas externas y unas 400 extracciones de sangre (sólo se cancelan las programadas, no las que se requieran en procedimientos de urgencias), mientras que hay problemas también para hacer radioterapia.



Desde este domingo, el Clínic sigue atendiendo las urgencias pero todo se hace "con papel", lo que ralentiza los procesos y ha obligado a reforzar las dotaciones de personal administrativo.



El director médico del Clínic ha indicado que, como los procedimientos van más lentos, desde este domingo el transporte sanitario deriva casos de baja complejidad a los Centros de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) y los más graves a otros hospitales cercanos, si bien se siguen atendiendo a pacientes que llegan por su pie a Urgencias.



NO SE VA A PAGAR



El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Sergi Marcén, ha detallado que el ciberataque sufrido es del tipo "ransomware", que consiste en la inhabilitación de un sistema informático a cambio de un pago para recuperar la información, pero ha asegurado que de momento los piratas informáticos no se han comunicado con ellos.



En todo caso, "no se pagará ni un céntimo", ha asegurado Marcén.



Por su parte, el director de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, Tomàs Roy, ha destacado que el ataque está perpetrado desde fuera de España y que han identificado al grupo criminal responsable, denominado Ransom House.



Ha destacado que es un "ataque complejo, que no sigue el 'modus operandi' clásico y que incluye técnicas nuevas", por lo que aún están estudiando el alcance de los daños, en colaboración con los Mossos d'Esquadra y la Interpol.



En Cataluña se producen cada año alrededor de 1.700 millones de ataques, el 98 % de los cuales se bloquean, por lo que son unos 2.000 los que constituyen problemas de seguridad.