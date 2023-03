Robles pide a Belarra respeto por 140 años de lucha feminista del PSOE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este lunes a la secretaria general de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, respeto por un partido, el PSOE, que "desde hace 140 años está trabajando por las mujeres" y humildad para "reconocer los méritos" del socialismo en la defensa del feminismo.



"La señora Belarra, y cualquier persona, debería ser más humilde de reconocer los méritos de los demás. Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas, el feminismo no ha existido. Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas en España, desde hace muchísimos años. Mi caso, por ejemplo, que a lo mejor ni la señora Belarra ni algunas otras habían nacido", ha afirmado la ministra.



Tras el acto de conmemoración del 212 aniversario de la Batalla de La Barrosa en Chiclana de la Frontera (Cádiz), la ministra ha respondido así al ser preguntada por los periodistas sobre las declaraciones que hizo Ione Belarra en las que afirmó: “puedes decir que eres el partido más feminista, pero si el martes vas a votar la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’ para volver al Código Penal de la Manada con PP y Vox, te están dando gato por liebre”.



Belarra hizo estas declaraciones el mismo fin de semana en el que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, cerraba filas con las ministras de Unidas Podemos ante la "campaña machista" en su contra en el debate sobre la ley del sólo sí es sí y reprochaba la actitud del PSOE: "¿Dónde están las socialistas feministas?", cuestionó.



Tras estas declaraciones Margarita Robles ha querido mostrar su "homenaje" y "reconocimiento a todas las mujeres del PSOE que desde hace más de 140 años están trabajando por los derechos de las mujeres" y ha añadido que, en su opinión, "lo que había que hacer es respetar y poner eso en valor".



"La señora Belarra tiene que respetar que desde hace 140 años el PSOE está trabajando por las mujeres. Muchas mujeres llevan muchos años trabajando por las mujeres, yo también", ha insistido.



Sobre la reforma del la Ley "sólo sí es sí" que ha elaborado el PSOE, la ministra de Defensa ha señalado que en política hay que ser "humildes".



"Cuando se comenten errores en una ley, y está claro que la del 'sólo sí es sí' en la parte del Código Penal ha producido efectos que no son aceptables, hay que modificarlo y corregirlo, no pasa nada", ha añadido.



"El sentido de la humildad, que tiene que ser muy importante en política, es reconocer que algunas cosas no producen el resultado querido. Hay que ser humildes en política, porque la humildad es siempre un valor", ha insistido.