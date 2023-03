El PP apoyará mañana al PSOE en reforma del 'sí es sí', que casi descarta enmendar

El PP apoyará mañana en el Congreso la toma en consideración de la proposición de Ley del PSOE que reformará el Código Penal para evitar nuevas reducciones de penas a los agresores sexuales y que los populares casi descartan enmendar al considerar que es "un corta pega" de su propia iniciativa registrada anteriormente.



"Es una toma en consideración y hemos dicho desde el primer momento que teníamos clara cuál era nuestra responsabilidad, que es el apoyo a mujeres y menores víctimas de agresiones sexuales y que era hacer todo lo que esté en nuestra mano para una rectificación lo más rápida posible", ha dicho la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra antes de participar en unas jornadas parlamentarias sobre turismo.



Gamarra ha avanzado que el grupo parlamentario irá viendo la tramitación de la ley pero ha dejado entrever que no la enmendará.



"Se puede decir que es un corta y pega de la proposición de Ley que el propio PP registró en esta Cámara en diciembre", ha puntualizado, mientras que ha recalcado que la "rectificación" del Gobierno en torno a esta norma "llega tarde, por la soberbia del Gobierno a la hora de reconocer sus errores".



El debate y votación de la proposición de Ley socialista, frente a la que Unidas Podemos votará en contra si antes no llega a un acuerdo con el PSOE, se celebrará el día antes de la conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, cuando se producirán diferentes manifestaciones por toda España.



La portavoz del PP todavía no ha confirmado su asistencia a alguna de estas movilizaciones, y preguntada sobre su participación ha señalado que tiene "la agenda bastante complicada".



"Todavía no sé si puedo ir a alguna, pero si puedo estaré", ha puntualizado Gamarra a los medios en el Congreso.



Por otra parte, la portavoz popular ha reconocido que no ha mantenido conversaciones con el PSOE en torno al debate que pide mañana rectificar la ley del solo sí es sí, y ha criticado que "solo la división de un Gobierno y la soberbia de no reconocer los errores, hace que todavía esto no se haya rectificado"



"Y seguimos exigiendo que se asuman responsabilidades políticas", ha insistido.



La proposición de ley del PSOE cuenta también con el apoyo asegurado de Ciudadanos y de algunos socios parlamentarios o partidos que han respaldado algunas normas del Gobierno, como el PNV y el PDeCAT.



ERC avanzó la semana pasada que su voto sería el mismo que el de Unidas Podemos, puesto que la ley parte del Ministerio de Igualdad, mientras que EH Bildu ha señalado a EFE que siguen "buscando e intentando que el Gobierno llegue a un acuerdo hasta el final" y no han definido su posicionamiento.



En el mismo sentido, Más País tampoco ha clarificado su voto y ha incidido en que el Gobierno pueda cerrar un pacto con su socio de coalición.