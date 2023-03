Garamendi (CEOE) rechaza los "ataques a los empresarios" del Gobierno

El líder de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reiterado este viernes que los "ataques a los empresarios del Gobierno" están causando "una situación absurda y peligrosa", en referencia a las distintas intervenciones de miembros del Ejecutivo tras el anuncio del cambio de sede de Ferrovial.



"La reacción del Gobierno me parece increíble", ha afirmado el presidente de la patronal este viernes en una entrevista en Onda Cero, para quien esa reacción "genera un mensaje en España y fuera de inseguridad".



"Estos mensajes no favorecen la confianza de los inversores a nuestras empresas y a nuestro país", ha aseverado Garamendi, que ha defendido que los empresarios son "la solución, no el problema", y que el mundo empresarial debe estar "entre algodones".



Para el líder de CEOE, la solución pasa por convertir a España en un "país atractivo", para lo que pide "incentivar" que las empresas "se sientan a gusto" y que el país "consiguiera la triple A" para tener mejores condiciones de financiación, una de las razones que ha alegado Ferrovial para justificar su marcha.