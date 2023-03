El Gobierno anuncia la inminente reforma del sistema de pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este viernes en Valladolid que la reforma de las pensiones será tramitada por decreto ley y que dará tiempo en esta legislatura dado que este proceso "es relativamente inminente".



Antes de participar en un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección y el Ayuntamiento de Valladolid, se ha referido también a la edad de jubilación a afirmar que "no ha habido ninguna propuesta por parte de los representantes de los empresarios en el Diálogo Social", e incidido en que "no es algo que esté encima de la mesa en el Diálogo Social ni desde el Pacto de Toledo".



"España tiene una edad de jubilación suficiente para la sostenibilidad del pacto de pensiones", ha remachado y hecho referencia a las recomendaciones del Pacto de Toledo para aquellas personas que tengan carreras profesionales "más volátiles y que sus últimos años no son los mejores", para los cuales la solución va a ser "inminente".



"Esperemos a la solución pero va a ser inminente, que satisface a todo el mundo y que va a ser equitativo" para que nadie se vea perjudicado.



Preguntado por la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, ha asegurado que "está prácticamente terminada" y que su próxima comparecencia dentro del Pacto de Toledo podrá presentar este análisis ante el resto de miembros.