La juez del caso Mediador abre dos piezas más, una de ellas secreta

La juez de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha abierto otras dos piezas separadas con la información aportada por el intermediario que da nombre al "caso Mediador", así como con las pruebas recabadas en los registros, una de las cuales ha sido declarada secreta.



Lo ha confirmado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que también ha precisado que, a día de hoy, no hay más acusación en la causa que el Ministerio Fiscal, aunque sí constan varias peticiones de personación a las que aún no se ha respondido.



En los últimos días, han manifestado su voluntad de personarse como acusación en ese procedimiento el Partido Popular, el PSOE, Vox y la Asociación Unificada de Guardias Civiles.



El TSJC confirma que una de las entidades que ha pedido personarse ha recurrido el auto de puesta en libertad del presunto cabecilla de la trama, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, pero su solicitud todavía no ha sido tomada en consideración porque formalmente no forma parte del procedimiento.



Fue Vox el partido que ayer, jueves, anunció a través de un comunicado que había recurrido la puesta en libertad de Fuentes Curbelo, a quien la instructora permitió abandonar su Juzgado tras prestar declaración "por imperativo legal", porque la Fiscalía no había pedido medidas cautelares contra él, como explicó en el auto la propia magistrada, que era partidaria de recluirlo en prisión preventiva para evitar el riesgo de que destruya pruebas.