Montero: No hay situación generalizada de traslados de empresas al exterior

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que "no hay una situación generalizada" de traslados de empresas fuera de España tras la decisión de Ferrovial de irse a los Países Bajos y ha afirmado que "los empresarios de España siempre tienen un comportamiento patriótico", salvo casos particulares.



En declaraciones a los periodistas antes de participar en Sevilla en un acto de CCOO, junto con el secretario general del sindicato, Unai Sordo, la ministra ha vuelto a lamentar la decisión de Ferrovial de trasladarse a los Países Bajos y le ha pedido que lo reconsidere y que el volumen de inversión y de empleo en España se mantenga.



Ha considerado una "mala noticia que después de lo que la sociedad española ha aportado al crecimiento y a los beneficios de esta empresa -Ferrrovial- tenga ese comportamiento" de trasladarse fuera de España, si bien ha incidido en que no es una situación generalizada.



Sobre la información que publica hoy "el Economista" de que Hacienda la reclama a Ferrovial 330 millones, la ministra ha negado que esto tenga relación con la decisión de dicha compañía de trasladarse fuera de España y, de hecho, ha señalado que la misma entidad ha dicho que su traslado no responde a motivos fiscales sino a su intención de cotizar en la bolsa estadounidense.