Ayuso permitirá que Vox tramite la derogación de la Ley Trans regional

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado a primera hora de este jueves que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid votará sí a que se tramite la derogación de la Ley Trans propuesta por Vox, porque ven "bien abrir este debate".

Lo ha avanzado durante la sesión de control del Pleno en respuesta a la pregunta de la portavoz de esta formación, Rocío Monasterio, quien ha considerado que esta es una norma que desde "hace demasiados años hace daño a las familias y a los menores". "Les hemos dado tiempo para estudiar esta ley y hoy deben decidir de qué lado están", ha lanzado.

Esta tarde noche la Cámara regional votará la toma en consideración de la derogación de esta ley que se aprobó bajo el mandato de Cristina Cifuentes, al prosperar la iniciativa de PSOE, Podemos y Ciudadanos pese a la abstención del PP.

"Siempre he defendido que esta ley se tiene que reformar y que, desde luego, en cuanto se aprobara una ley nacional deberíamos estudiar cómo paliar los efectos negativos de la misma", ha contestado la dirigente madrileña.

En este punto, ha avanzado que aceptan abrir el debate sobre la ley pero ha hecho hincapié en que "llega tarde" y "tendrá que ser el PP en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata". "También le digo que las leyes las sostienen los parlamentos, no los gobiernos, por tanto no sé qué ha hecho durante todo este tiempo", ha apuntado.

Ayuso ha incidido en que "hay que tomar este asunto con rigor" porque "esta moda no depende solo de estas leyes" sino que se están "fomentado todas estas cuestiones en las plataformas audiovisuales". "Consulte los móviles de sus hijos y verá los contenidos a los que acceden.... ¡Y no digamos en decenas de programas de televisión! Estas modas que son tan agresivas, impositivas e internacionales están haciendo mucho daño a los adolescentes en todo el mundo", ha apuntado a continuación.

Por otro lado, la presidenta madrileña ha exigido a Vox "coherencia" y ha sostenido que "coherencia no es hacer una propuesta fiscal que costaría 5.000 millones a la Comunidad" ni tampoco que el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, pida "hacer España atractiva a los inversores" mientras su formación "bloquea" en Madrid las iniciativas del Gobierno regional en este sentido.

Coherencia sería, para Ayuso, "apoyar al Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando está sufriendo el ataque" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "con el Impuesto de Patrimonio".

"Y coherencia no es su discurso de la boina, de los de aquí frente a los de fuera, porque, señora Monasterio, estamos en Madrid. Y coherencia no es boicotear la deducción fiscal para inversores cuando resulta que está afectando también a las familias madrileñas, las de aquí, que ahora están viviendo fuera. Están tan obsesionados con los de fuera que no dejan de hacer daño a los de fuera y a los dentro", ha espetado.

También ha sostenido que coherencia no es "ponerse a la cabeza de las manifestaciones, por ejemplo con el tema de los médicos" cuando Vox "ha bloqueado los Presupuestos de la Comunidad de Madrid" impidiendo mejorar las condiciones laborales de estos.

Ayuso le ha afeado, además, que votase en contra de la Agencia de Seguridad o se uniese "a la izquierda" para intentar "impedir la construcción del a Línea 11 de Metro". "Usted ha decidido, Vox, liderar no sé... una lucha contra el PP, desde aquí usted poniéndose a cabeza y el señor Tamames en el Congreso. Incomprensible", ha zanjado.