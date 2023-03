El PNV acusa a Podemos de "contagiar" a Euskadi su "la mala política" del Estado

El responsable del área institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha acusado a Podemos de provocar "un efecto contagio" en Euskadi de la "mala política" que practica en el Estado.



"Nos estamos acostumbrando a esa 'mala política', la basada en que todo sea sectario e ideológico, que solo busca el tweet y el titular en vez de puntos de encuentro para solucionar los problemas", ha dicho en una entrevista en Radio Euskadi.



Mediavilla se ha pronunciado así tras la decisión de Elkarrekin Podemos de no apoyar una enmienda transaccional de PNV y PSE/EE en el Parlamento Vasco sobre la búsqueda de posibles fechas festivas en el calendario laboral relacionadas con efemérides feministas.



También ha criticado que ese grupo haya registrado en la cámara vasca una proposición no de ley para instar a las Cortes a que modifiquen la Constitución y se pueda convocar un referéndum para elegir entre monarquía y república.



"Tienen grupo propio en el Congreso de los Diputados y deberían presentar esa propuesta allí; el PNV no tiene inconveniente en entrar en ese debate, pero plantearlo en el Parlamento Vasco es inocuo, no va a ningún lado; solo provoca efervescencia política sin sentido", ha afirmado.



Se ha referido de la misma forma al debate sobre la modificación de la ley del "solo sí es sí" y ha reprochado que "en vez de solucionar el problema que han creado, se mantienen en el discurso de ver quien es más feminista en el gobierno de coalición; que dejen de una vez a un lado esa política que no va a ningún lado", ha remarcado.



Ha asegurado, por otra parte y en relación a las acusaciones al Gobierno Vasco de permitir "puertas giratorias" a altos cargos del Ejecutivo que "no ha habido ni ilegalidades, ni irregularidades", y ha advertido de que "hay que dejar la demagogia gratuita porque cada día se ponen más impedimentos para que los mejores dejen el ámbito privado y vayan al público".



Sobre la negociación de las transferencias pendientes entre los Gobiernos español y vasco, ha considerado que "no avanza demasiado bien; da la impresión de que el Gobierno español da por finalizada la legislatura y en las relaciones actuales falta calor".



Sobre el "caso Mediador" ha mantenido que "parece que el PSOE está tomando medidas" y que "habrá que esperar a las decisiones judiciales al respecto", y sobre el traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos, ha afirmado entender el "enfado" del Gobierno y ha recordado que "estamos en un capitalismo salvaje y el dinero no tiene patria".