Montero lamenta la marcha de Ferrovial pero recuerda que ya tributa fuera

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado este miércoles la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos, aunque ha recordado que más del 80 % del beneficio del grupo procede de otros países y, por lo tanto, no tributa en España.



En declaraciones a los medios antes de participar en un acto de la Fundación ONCE, Montero ha destacado que "no hay ningún riesgo de que la parte de inversión que estaba en España se vaya a desplazar", lo que implica que esa parte del negocio seguirá tributando en el país y se mantendrán los puestos de trabajo.



Asimismo, la ministra ha apuntado que la decisión de Ferrovial se ha conocido tras anunciar una importante reducción de su beneficio, por lo que "habrá que estar atentos a otras motivaciones".



En cualquier caso, Montero ha destacado que en el último año se ha producido un importante aumento de la inversión extranjera en España, lo que prueba que "las condiciones jurídicas, económicas y de estabilidad" son "muy importantes" para estos inversores.



Por ello, lo principal es "seguir ofreciendo al conjunto del ámbito inversor las condiciones buenas que tiene nuestro país sobre todo en áreas emergentes", que responden a la diversificación de la industria española hacia los sectores verde y digital.



Preguntada sobre la inflación, Montero ha señalado que ya se esperaba un "pequeño pico" y ha mostrado su "certeza" de que los precios "irán bajando", por lo que ha instado a esperar a ver el impacto de las medidas adoptadas antes de tomar las decisiones "que la situación vaya aconsejando", siempre que sean "viables".