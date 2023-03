Ley trans: la cronología de la autodeterminación de género

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la ley trans, aprobada el 16 de febrero en el Congreso de los Diputados, una norma que facilita la autodeterminación de género a los menores y amplía los derechos del colectivo LGTBI.



Este ha sido el camino de la ley que despatologiza el proceso de cambio de sexo legal en España.



2017: UNA PROPOSICIÓN DE LEY DEL PSOE



El PSOE, entonces en la oposición, presentó en 2017 una proposición de ley para reformar la norma de 2007 que regulaba la modificación del sexo en el Registro Civil, la cual establecía como requisitos que la persona interesada estuviera diagnosticada con disforia de género y llevara dos años hormonándose para acomodar sus características físicas al sexo reclamado.



Quedaban fuera los menores de edad, ya que la posibilidad de modificar el sexo registral solo estaba reservada para ciudadanos españoles mayores de 18 años.



En la propuesta del PSOE, donde no aparecía el concepto de autodeterminación de género, los socialistas proponían tanto la eliminación de los requisitos médicos como de la barrera de la mayoría de edad.



La proposición de ley fue admitida a trámite y en 2019 la Ponencia de la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja emitió su informe, pero con la disolución de las Cortes provocada por la convocatoria de elecciones anticipadas en marzo de ese año la iniciativa caducó.



2018: UNA PROPOSICIÓN DE LEY DE UNIDAS PODEMOS



Unidas Podemos también presentó su propia propuesta para incluir la autodeterminación de género en el ordenamiento jurídico español en 2018 con una proposición de ley que buscaba dar "protección jurídica a las personas trans" mediante el reconocimiento de su "derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género".



La admisión a trámite de la proposición de los morados ni siquiera fue debatida.



2020: EL COMPROMISO DEL GOBIERNO DE COALICIÓN



Tras la formación en enero de 2020 del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ambos partidos firmaron un pacto en el que reunían los compromisos del nuevo Ejecutivo, entre los que se encontraba la aprobación de una ley trans y LGTBI.



Concretamente, el pacto contemplaba "una ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos", aunque en el texto no había referencias a la autodeterminación de género.



2021: EL COMPROMISO DE IGUALDAD



En febrero de 2021, el Ministerio de Igualdad hizo público el primer borrador de la futura ley, que sí contemplaba la regulación de la autodeterminación de género, es decir, la posibilidad de cambiar de sexo en el Registro Civil sin más requisito que la voluntad libremente expresada del interesado.



Además, también contemplaba que los menores de entre 12 y 18 años pudieran acceder a este procedimiento.



Poco después llegó el primer desacuerdo entre los socios de Gobierno sobre esta norma, cuando la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, comentó que le "preocupaba" que la elección del sexo registral con "la mera voluntad o el deseo" pudiera "poner en riesgo los criterios de identidad" del resto de españoles.



Ante estas palabras, ERC y Más País presentaron en marzo su propia proposición de ley trans y LGTBI, que no fue admitida a trámite.



2022: EL PROYECTO DE LEY



En junio de 2021, el Consejo de Ministros acordó unificar bajo una misma norma la ley trans y la LGTBI, un texto que tomaría el nombre de Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.



Este fue aprobado definitivamente un año después, en junio de 2022, cuando se convirtió en proyecto de ley y fue remitido al Congreso, que lo admitió a trámite por vía de urgencia en septiembre.



Durante la fase de enmiendas de la norma en la Cámara Baja el PSOE y Unidas Podemos volvieron a protagonizar un encontronazo debido a la intención de los socialistas de exigir a los menores de 16 años una autorización judicial para cambiar de sexo en el registro, algo que finalmente fue rechazado.



2023: LA APROBACIÓN DEFINITIVA



En diciembre de 2021, el proyecto de la ley trans fue remitido al Senado, que aprobó el texto sin apenas modificaciones en febrero de 2023. El 16 de febrero la norma volvió al Congreso, que aprobó definitivamente la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.



La nueva norma entra en vigor el jueves 2 de marzo, permitiendo a las personas trans mayores de 16 años modificar su sexo en el registro con la libre manifestación de su voluntad.



Los menores de entre 14 y 16 años necesitarán el consentimiento paterno y a los de entre 12 y 13 años se les requerirá una autorización judicial. Los menores de 12 años podrán cambiar su nombre en el registro, pero no su sexo.