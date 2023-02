La inflación sube al 6,1 % en febrero por la electricidad y los alimentos

La tasa de inflación anual ha subido dos décimas en febrero, hasta el 6,1 %, debido al alza de la electricidad y los alimentos, según el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC)



También se ha elevado dos décimas la tasa anual de la inflación subyacente, hasta el 7,7 %, alcanzando la cifra más alta desde diciembre de 1986, según los indicadores publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En ambos indicadores, la tasa general y la subyacente -que no incluye energía ni alimentos no elaborados- el alza de febrero supone encadenar tres subidas en la evolución anual de los precios.



En tasa mensual, los precios de consumo han subido un 1 % en febrero respecto al mes de enero, el mayor aumento del IPC en un mes de febrero en 45 años, desde 1978.



Tras la subida de febrero, el INE señala a la electricidad que repunta frente al descenso registrado en febrero de 2022, y al mayor incremento de alimentos y bebidas no alcohólicas pese a la rebaja del IVA aplicada a algunos alimentos básicos.



Por el contrario, se apunta a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes, que aumentaron en febrero de 2022, y del transporte combinado de pasajeros, frente a la estabilidad del año anterior.



Todos los detalles de evolución de los precios por grupos se conocen con el dato definitivo que se publicará el próximo 14 de marzo.



En cuanto a la tasa armonizada, el IPCA, se situó en febrero en el 6,1 %, dos décimas más que en el mes anterior.



Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA es del 1 %.