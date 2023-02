Sánchez afirma que la moción evidencia el acercamiento de Feijóo a Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la moción de censura presentada por Vox evidencia que el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo como líder, "claramente se está acercando" al partido de Santiago Abascal ya que ahora va a abstenerse cuando votó contra la planteada en 2020.



Sánchez, en una entrevista en Telecinco, ha resaltado que Vox "sigue alimentando los problemas, el odio y la crispación" para intentar "pescar en río revuelto" como cree que ocurrió también en la primera moción de censura presentada por el partido de Abascal en esta legislatura.



Pero sí ha destacado dos cambios respecto a esa primera moción: el candidato y la posición del Partido Popular.



"Entiendo que el señor Abascal, después del rapapolvo que se llevó en la primera moción de censura no se atreva a presentarse como candidato", ha señalado antes de llamar la atención sobre el hecho de que haya tardado casi tres meses en presentar la iniciativa desde que se anunció.



Respecto a la posición del PP ha recordado que, con Pablo Casado como líder, votó en contra de la primera moción mientras que ahora se va a abstener.



"Con esa abstención está claro que no se atreven a rechazar esa moción de censura (...) El Partido Popular, con Feijóo, claramente se está acercando a Vox", ha apostillado.



A su juicio, esa es la constatación de que el PP sabe que la única forma de gobernar ayuntamientos, comunidades y el país es hacer un Gobierno de coalición con Vox.



Sánchez, al plantearle su opinión sobre Ramón Tamames ha expresado su "máximo respeto" a cualquier candidato que se presente y ha asegurado que se toman en serio la moción porque respetan el Parlamento y porque va a servir para contrastar los dos modelos de país que representan el Gobierno actual y el que podría representar un Ejecutivo de coalición entre el PP y Vox.



No ha avanzado cuándo se debatirá la moción, pero sí ha asegurado que no tardarán tanto como lo ha hecho Vox al presentar la iniciativa.



"Vamos a rendir cuentas, vamos a contrastar proyectos", ha recalcado.



Sánchez no ha concretado cuándo piensa convocar las elecciones generales aunque sí ha comentado que cree que serán "más en diciembre que en noviembre".



No se cree los datos de las encuestas que auguran un gran avance del PP en detrimento del PSOE porque afirma tener otros que no van en esa dirección.



"La única cosa cierta es que va a haber un Gobierno de coalición progresista o del PP y la ultraderecha", ha subrayado



A la espera de los comicios, ha garantizado que el Ejecutivo actual no se va a romper por la ley del sólo sí es sí porque, aunque ha lamentado el excesivo "ruido" que hay en ocasiones, "son muchas más las cosas que nos unen -ha dicho- que las que nos separan".



El PSOE ha explicado que tiene presencia en la calle a la vez que es un partido de Gobierno con gran experiencia, mientras que Podemos "vino de la protesta y está haciendo el tránsito a ser un partido de Gobierno".



"Si dejamos atrás el ruido y nos centramos en los hechos (...) la hoja de servicios del PSOE y de Unidas Podemos es francamente notable", ha añadido.



Preguntado por el nuevo desplante al rey del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al negarse a estar en el saludo inicial en el Congreso Mundial de Móviles, Sánchez lo ha considerado "una equivocación".



"También el rey ha contribuido a la consolidación de Barcelona como la sede permanente de este congreso que tiene una trascendencia mundial", ha asegurado.