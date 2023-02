Pedro Sánchez estudiará la posibilidad de enviar ayuda aérea a Ucrania con la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que España estudiará la petición "legítima" de ayuda aérea de Ucrania de acuerdo a las capacidades militares de las que dispone el Ministerio de Defensa y en coordinación con los países aliados y dentro de la Unión Europea.



"Vamos a estudiarlo" pero "no tenemos una decisión tomada porque eso tiene que hacerse en el ámbito más europeo y de los aliados", ha declarado Sánchez en sendas entrevistas a RTVE, RNE y SER difundidas este viernes y grabadas una día antes durante su visita a Kiev en las que ha subrayado la voluntad "inequívoca" de España de ayudar a Ucrania.



"A partir de ahí, evidentemente conforme a nuestras capacidades militares, estamos suministrando ayuda (...) y en todo lo que pueda venir en el futuro, lo tendremos que estudiar", ha afirmado.



Ha incidido en que primero habrá que analizar las posibilidades de las Fuerzas Armadas y después coordinarse con el resto de países que, como España, están del lado del país agredido.



Sánchez ha precisado que la decisión ya tomada de enviar diez tanques Leopard "no tiene por qué" acelerar la posibilidad de prestar también un apoyo aéreo.



Esa ayuda está "en función de las necesidades estratégicas que en un momento tan particularmente difícil como está atravesando ahora mismo Ucrania solicite, en este caso, a los aliados o también a los Estados miembro de la UE", ha añadido.



El jefe del Ejecutivo ha querido incidir en que Ucrania "no está atacando a nadie, está defendiéndose de una agresión y, entre un agredido y un agresor, evidentemente no hay equidistancia".



"En Europa y en España, como presidente del Gobierno, lo tenemos claro: tenemos que estar con quien ahora mismo está sufriendo esa agresión", ha destacado.