Feijóo derogará la ley Trans, que califica como un "artefacto de propaganda"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a la ley Trans, asegurando que no es más que un "artefacto de propaganda" por parte del Gobierno, al tiempo que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no conocer su contenido, ya que es una ley de Unidas Podemos.

En un acto en Ciudad Real, ha avisado del peligro de tomarse "a broma todo". "Ya veréis cómo vamos a acabar. Resulta que cualquiera de los que nos sentamos aquí, al día siguiente de publicarse la ley, podremos ir al registro, las chicas declararse chicos y los chicos chicas, y se acabó. Elegimos nombres y salimos con un DNI nuevo, sin más".

Acto seguido, ha pedido no "frivolizar, tomarse a broma todo, pensar que da igual subir que bajar, sumar que restar". "Sánchez ha desoído a expertos, a médicos, a psicólogos, juristas y a profesores", ha dicho, apuntando que hay jóvenes que están "formando su personalidad" y tienen "dudas a veces" mientras se obliga a los profesores a hacer "lo que no quieren hacer".

Una vez más, ha aprobado una ley "sin habérsela leído". "Le pregunté tres veces en el Senado y no me contestó ninguna", ha lamentado, asegurando que la desconoce porque no puede enmendarla, ya que "es una ley de Podemos".

En todo caso, asegura que todo el mundo "está de acuerdo con legislar a favor del colectivo trans", pero lo que no se puede hacer es "desproteger los derechos de los menores y frivolizar con el sexo biológico" tomándose a broma "la opinión unilateral de un enor que pide ser hormonado u operado con una operación definitiva y que posteriormente llegue a la conclusión de que se equivocó cuando ya no hay remedio".

Por ello, ha dicho que esta ley es "un artefacto de propaganda" y una "división del Gobierno que pretende trasladar a la sociedad española". "Haremos una derogación de la ley Trans para hacer una nueva de acuerdo con los expertos, los feministas, los médicos, los juristas y los profesores".

Núñez Feijóo ha defendido cuáles son las premisas para conformar un buen gobierno como el que pretende para el país, asegurando que ese objetivo requiere un Ejecutivo que "respete a los ciudadanos, que intente no cometer errores y que gobierne para todos", tres características necesarias.

En esta línea, ha apuntado que "la mayoría de españoles está de acuerdo en que se necesita un buen gobierno" en España, punto en el que ha puesto las tres condiciones que definen este extremo.

Ahondando en estas premisas, ha dicho que respetar a los ciudadanos pasa por "no tomarles el pelo", punto en el que ha criticado las últimas campañas protagonizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha utilizado a personas vinculadas con el PSOE.

Respetar a los ciudadanos es, de otro lado, "respetar a las instituciones", algo que entiende que no hace el PSOE, que hace "sesiones de control" contra su persona en el Senado. Ha sido este el momento en el que ha recordado que cuando él ganó su tercera mayoría absoluta en Galicia, seis días después a Pedro Sánchez se le echó de la Secretaría General de los socialistas.

El líder 'popular' ha tenido palabras de agradecimiento para el PP castellanomanchego por la jornada de este jueves, la sexta en la que visita la región desde que asumió el cargo.

Ha hecho extensivo este agradecimiento a sus dos anfitriones hoy, "los dos pacos", en concreto Cañizares, "que conoce su ciudad mejor que las dos alcaldesas", en alusión a Eva María Masías y Pilar Zamora. "No hay nada mejor que trabajar por la ciudad que quieres, no hay un trabajo más satisfactorio". Además, le ha dado las gracias por "poner la cara y jugársela" toda vez que el objetivo es "ganar la Alcaldía".

Ha bromeado con las críticas que ha recibido la actual gestión municipal por la última cabalgata de Reyes, por lo que ha pedido a Cañizares hacerlo mejor cuando tenga el bastón de mando de la ciudad el próximo 2023.

Sobre Núñez, ha alabado su capacidad de diálogo por todo el territorio, sugiriendo que le falta poco para haber hablado ya con los dos millones de castellanomanchegos.

"Es de escogidos saber estar en todas partes. Cada vez que le llamo, siempre está en movimiento. Eso necesita esta comunidad autónoma, un poco de movimiento, un poco de novedad. Querido Paco, los Núñez somos poderosos, y tú vas a ser poderoso en Castilla-La Mancha", ha dicho.

Núñez Feijóo ha repasado su jornada por la provincia, celebrando su masiva acogida en Daimiel de la mano de su alcalde, Leopoldo Sierra; y cayendo en un pequeño lapsus al relatar cómo ha bebido agua de la "fuente amarga" de Puertollano, en vez de 'Fuente Agria'.