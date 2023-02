Detenido un concejal de Ciudadanos de Teruel por abuso sexual

El concejal de Deportes y Barrios Rurales de Teruel, Carlos Aranda, de Ciudadanos, presta declaración este lunes ante el juez después de que fuera detenido la madrugada de este domingo como supuesto autor de un delito de abuso sexual a un joven.



Fuentes de la investigación han confirmado que los hechos se produjeron en la noche del sábado al domingo en el domicilio del político, quien supuestamente realizó tocamientos al joven.



La víctima se fue de la casa del concejal directamente a la comisaría, donde puso la denuncia que derivó en la detención del supuesto agresor en su domicilio.



Carlos Aranda permaneció detenido en dependencias de la Policía Nacional todo el domingo y a primera hora de este lunes ha sido trasladado al juzgado, donde está prestando declaración.



La alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, ha explicado a los medios, tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel, que en cuanto conoció el hecho se puso en contacto con el portavoz de Ciudadanos en el consistorio, Ramón Fuertes, a quien le manifestó que iba a tener "tolerancia cero" con este tipo de actos.



De hecho, la alcaldesa ha retirado la firma a Carlos Aranda y firmará su cese, cuyo decreto ya está preparado, en cuanto Ciudadanos le comunique quién será la persona que le va a sustituir en virtud del pacto de gobierno entre PP y Cs en la ciudad.



"Ciudadanos me ha pedido que espere unas horas hasta que (Aranda) haya declarado y ellos reorganicen el grupo; yo voy a ser fiel al pacto, corresponde a ellos y las competencias siguen ahí, pero espero que Fuertes me diga quién asume esas competencias", ha dicho Buj, quien también ha asegurado que no le va a "temblar el pulso" en pedir que "este señor deje el acta de concejal".