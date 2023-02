Laura Borràs, en su juicio: "No he cometido ningún delito"

La presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado en su juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC), que la juzga por supuestamente adjudicar contratos a dedo a un amigo, que "de ninguna manera" reconoce los hechos: "No he cometido ningún delito".



Así lo ha afirmado Borràs a preguntas del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, como trámite previo a su interrogatorio, que se llevará a cabo al final del juicio, como solicitó su defensa.



Antes de que se iniciara el interrogatorio a los dos otros acusados, Isaías H. y Andreu P., que ultiman un pacto con la Fiscalía para rebajar sus penas a cambio de incriminar a Borràs y que no han solicitado testificar al final del juicio, Barrientos ha preguntado a la dirigente de JxCAT, como trámite previo para informarle de sus derechos como acusada, si se reconocía autora de los hechos y de los delitos de los que le acusa el Ministerio Público.



"De ninguna manera. No he cometido ningún delito", ha zanjado Borràs antes de que la Fiscalía empezara a interrogar a Isaías H.



El juicio a Borràs, para quien la Fiscalía pide 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad en documento mercantil por adjudicar supuestamente a dedo 18 contratos a su amigo Isaías H. cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), afronta este lunes la tercera sesión, una vez el tribunal ha desestimado las peticiones de la defensa de Borràs para suspender la vista y anular las principales prueba que la incriminan.