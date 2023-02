Una misión de la Eurocámara viaja a España para evaluar el plan de recuperación

La misión del Parlamento Europeo que evaluará la ejecución del plan de recuperación llega mañana a España para una visita de tres días en la que mantendrán múltiples reuniones y cuyo foco se centrará en supervisar los sistemas de gestión, auditoría y control puestos en marcha por las autoridades españolas.



Los trabajos de este grupo de diez eurodiputados coincide con el visto bueno de la Comisión Europea al tercer desembolso a España, otros 6.000 millones que serán transferidos en el plazo de un mes cuando sean aprobados también por el resto de Estados miembros y elevará a 37.000 millones los fondos ya transferidos.



La misión está encabezada por la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, Monika Hohlmeier, del Partido Popular Europeo, que ha sido especialmente incisiva con la información disponible sobre el gasto del plan español y envió recientemente una carta plagada de críticas a la vicepresidenta española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.



Acompañan a la alemana el portugués Jose Manuel Fernandes, también del PPE, las socialdemócratas Isabel García (PSOE) y la italiana Caterina Chinnici, y el eurodiputado de VOX Jorge Buxadé. En calidad de "acompañantes" participan la 'popular' Isabel Benjumea, la socialista Eider Gardiazábal, las eurodiputadas de Ciudadanos Eva Poptcheva y Susana Solís, y Ernest Urtasun (Catalunya en Comú).



Se trata, en cualquier caso, de una misión rutinaria de supervisión que el Parlamento Europeo repetirá en otros países para evaluar la implementación de sus estrategias nacionales de reformas e inversiones.



El miércoles, en una rueda de prensa prevista a medio día, compartirán una serie de conclusiones que, no obstante, no serán vinculantes de cara a futuros desembolsos, puesto que el análisis y aprobación de cada uno de ellos corresponden a la Comisión Europea y los Estados miembros.



INTERCAMBIO DE CARTAS



La visita tiene también como telón de fondo las acusaciones vertidas por Hohlmeier en una carta en respuesta a una misiva anterior enviada por Calviño y también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En ella, la alemana reprochó a la vicepresidenta española no estar facilitando la misión y le acusó de pasar la responsabilidad de la ejecución del plan a las comunidades autónomas.



En el texto, Hohlmeier toma nota de la "proactividad" de Calviño por haber contactado primero, critica que se filtrase a la prensa poco después y se muestra "segura de que (la vicepresidenta española) no tenía la intención de anticipar las conclusiones de la misión antes de que hubiera empezado".



También le insta a facilitar una reunión con la anterior directora general a cargo de la ejecución del plan de recuperación, Rocío Frutos, cuyo encuentro "lamentablemente" no consta entre los previstos durante la visita.



Además de encuentros con Calviño, Monterio y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, la visita de tres días incluye intercambios con representantes de los gobiernos regionales de Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Extremadura y Andalucía, así como con la CEOE, UGT o la asociación de autónomos ATA.



También mantendrán reuniones con asociaciones como ANFAC, AEB o Ametic, así como con la Cámara de Comercio, las consultoras Ernst & Young y PWC y un grupo reducido de periodistas.



Además de ésta, otras dos misiones se desplazarán la próxima semana a España, una para analizar con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) la futura legislación sobre la protección de las indicaciones geográficas y otra para evaluar las políticas de género y de lucha contra la violencia machista.