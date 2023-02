Dimiten el vicepresidente de la ANC y trece miembros del secretariado

La crisis interna que vive la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a raíz de la propuesta de impulsar una lista cívica para concurrir en las elecciones catalanas se ha saldado este sábado con la salida de 13 miembros de su secretariado nacional y la dimisión de Jordi Pesarrodona como vicepresidente.



Según han indicado fuentes de la entidad independentista, la reunión del secretariado nacional, celebrada en un local social del barrio del Poble Nou de Barcelona, ha concluido sin poder evitar la fractura interna.



En total, 13 miembros del secretariado nacional, de los 72 que integran este órgano de dirección, han decidido abandonarlo, aunque permanecen en la entidad; mientras que el vicepresidente Jordi Pesarrodona, deja su puesto, pero continuará en el secretariado.



Tanto los 13 miembros que han salido del secretariado nacional como Pesarrodona pertenecen al sector crítico con la propuesta de lista cívica que preconiza el sector oficial, encabezado por la actual presidenta de la ANC, Dolors Feliu.



Los trece dimisionarios y Pesarrodona también cuestionan la democracia interna que hay en la entidad, aunque sobre esta cuestión fuentes de la ANC han apuntado que ha habido voluntad de acercar posiciones y reconducir desavenencias.



Esta voluntad no ha impedido finalmente la salida de miembros del sector crítico del secretariado nacional, pero ha sido aprobada una propuesta de resolución en la que se recoge el compromiso del secretariado nacional "con los valores de democracia interna y diálogo" dentro de la Asamblea, en la línea de "mejorar las relaciones y el funcionamiento interno".



Dicha propuesta ha sido aprobada por una gran mayoría, con 40 votos a favor, 8 en contra y 8 en blanco.



Dolors Feliu, ha afirmado, en unas declaraciones al canal 3/24-TV3, que no se plantea dimitir y, que aunque "ha habido un esfuerzo de conciliación", esto "no ha sido suficiente" para impedir las dimisiones.