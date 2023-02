Baldoví: Nuevo Botànic intentará que 1 de cada 4 € vaya a Atención Primaria

El diputado de Compromís en el Congreso y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, ha asegurado que la Sanidad debe ser "una prioridad" para el nuevo Botànic, que intentará que uno de cada cuatro euros vaya destinado a Atención Primaria y reivindicará los 800 millones de euros que cada año debería traspasar el Estado a la Comunidad Valenciana por la atención a desplazados.



Baldoví ha hecho estas declaraciones a los medios antes de protagonizar el acto "Obrim per Guanyar. Transformem la sanitat com hem fet en l’educació", destinado a reflexionar con referentes de la sociedad civil sobre los principales retos a los que se enfrenta la ciudadanía.



En el acto también está prevista la participación de la oncóloga Ana Lluch; la exdirectora del Centro de Educación Infantil y Primaria Cremona, Marta Murciano; y la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO PV, Rosa Atiénzar.



El candidato a la Presidencia de la Generalitat por Compromís ha subrayado que los servicios públicos deben ser el "pilar fundamental" de quien aspire a gobernar y ha afirmado que es "evidente" que para el próximo Gobierno del Botànic "la sanidad ha de tener más inversión, más personal y sobre todo debe ser más ágil para que dé al ciudadano esa atención que está demandando".



Por eso, ha añadido, el próximo Botànic "reivindicará" los 800 millones de euros que cada año el Estado debería traspasar a la Comunitat Valenciana por la atención a desplazados, especialmente en verano cuando se recibe a pacientes de otras autonomías y del extranjero. "El Estado debería sufragar esos gastos, ese esfuerzo de más que hacemos".



También ha avanzado que el nuevo Botànic ha de "intentar que uno de cada cuatro euros vaya a la Atención Primaria, que es la primera frontera donde acude un ciudadano cuando no se encuentra bien".



Preguntado por si la participación en el acto de la oncóloga Ana Lluch tiene alguna vinculación con la candidatura, Baldoví ha dicho que "ninguna. Lo que hacemos es un proceso de apertura a sectores sociales concienciados en la necesidad de tener servicios públicos fuertes".



"Ana Lluch es un referente para todos los valencianos de una persona de un nivel reconocido mundialmente y que, al tiempo, apuesta por reforzar la sanidad publica y por eso la hemos traído", ha concluido.