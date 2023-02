Ximo Puig sobre García-Page: "Cada uno se califica cuando hace sus declaraciones"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado en relación a las manifestaciones del presidente de Castilla-La Mancha sobre el recurso que presentará el Gobierno valenciano al decreto del trasvase Tajo-Segura, que "cada uno se califica cuando hace sus propias declaraciones".



García-Page ha advertido de que si el Levante "no es solidario" y pide paralizar la decisión del caudal ecológico del Tajo, Castilla-La Mancha exigirá el cumplimiento íntegro de las cinco sentencias del Tribunal Supremo que fijan ese caudal desde el primer momento, sin los plazos que recoge el plan de cuenca.



Ximo Puig ha pedido "respeto" por la decisión de la Generalitat de presentar el recurso y ha señalado que si "alguno tiene algún problema respecto a lo que está pasando en el río que mire aguas arriba y no aguas abajo" porque "nosotros queremos un Tajo lo mejor posible".



El president de la Generalitat ha afirmado que la Comunitat Valenciana "defiende sus intereses entendiendo a los otros" y "nunca hemos hecho ni haremos ninguna declaración contra ninguno ni contra ninguna comunidad autonómica".



"Las guerras del agua les interesan a algunos actores que viven de eso, nosotros vivimos del agua de soluciones, producimos para la Comunitast pero también para toda España. Si la huerta de Europa es la que está alrededor de Alicante y Murcia, eso es bueno para toda España y no solo para nuestra Comunitat", ha subrayado.



Según Puig, "la realidad es que nosotros queremos un Tajo lo mejor posible y queremos que haya un caudal ecológico, por supuesto, pero que esté sustentado en la razón".



"Desde el respeto acudimos a los tribunales y, sobre todo, acudimos permanentemente al diálogo. Nunca nos dejará de obsesionar que lo que queremos es soluciones para los ciudadanos y no queremos confrontaciones estériles y guerras del agua que solo comporten fango y que solo le importan a algunos que están solo pensando en ellos mismos o sus elecciones y no en el futuro de las comunidades autónomas", ha concluído.