Pedro Sánchez anuncia el mayor reparto de un gobierno en becas: 2.520 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que el Consejo de Ministros aprobará "el mayor reparto de partidas en becas de nuestra historia, un total de 2.520 millones de euros, 1.000 millones más -ha subrayado- que los consignados por los distintos gobiernos del Partido Popular".



El también secretario general del PSOE ha hecho este anuncio en el cierre del acto público celebrado en Zaragoza en apoyo a la candidata de su partido a la alcaldía de la capital aragonesa, Lola Ranera, en el que ha intervenido, asimismo, el presidente de la Comunidad aragonesa, Javier Lambán, y al que han asistido cientos de militantes y de simpatizantes.



Sánchez, que se ha referido a diversos temas de la actualidad política como el aborto, las pensiones, los salarios de los trabajadores o la atención sanitaria universal, ha explicado respecto al incremento de la partida para becas que la formación "es un derecho de los niños y de los jóvenes, con independencia de la cuenta corriente de su familia".



Respecto a las becas, ha explicado que beneficiarán a más de un millón de jóvenes del país, "independientemente del lugar de donde vivan y para que todos puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones".



A esta partida, que ha cifrado en un 70 % más que las consignadas por anteriores gobiernos del PP, el secretario general del PSOE ha sumado otra de 200 millones de euros con la que el Ejecutivo prevé canalizar ayudas de hasta 400 millones de euros a alrededor de 250.000 estudiantes que padecen algún tipo de discapacidad.



En su intervención, Sánchez ha explicado que su legislatura se ha centrado en hacer frente a la "erosión" que sufrieron las clases trabajadores españolas tras la crisis financiera de 2008 y las "recetas neoliberales" aplicadas por el gobierno del popular Mariano Rajoy.



Unas acciones que ha centrado en materia de sanidad, educación, salarios o de servicios sociales, con soluciones, ha añadido, que se desarrollaron en situaciones complejas derivadas de la pandemia por coronavirus, la erupción del volcán de La Palma, la borrasca Filomena y, actualmente, de la guerra de Ucrania.



"Hay diferentes maneras de hacer frente a una crisis, y la derecha lo que hizo es rescatar a los bancos que quebraban mientras se congelaban los sueldos a las clases medias", ha destacado el dirigente socialista, que ha aprovechado la mención hecha a la pandemia para insistir en la necesidad de continuar con la vacunación frente a la covid.



Y ha destacado que ante todas las medidas implementadas por su Gobierno, el PP no sólo no ha "arrimado el hombro" sino que se opusieron a la subida del Salario Mínimo Interprofesional un 8 % y las pensiones un 8,5 % a fin de evitar la capacidad adquisitiva de los jubilados.



El responsable político ha incidido en la necesidad de desarrollar acciones ante el electorado para que el PSOE continúe con las acciones dirigidas a "reconstruir" las afecciones causadas a las clases medias del país.



"En todos los procesos electorales -ha añadido- hay dos caminos, uno que avanza y otro que retrocede", ha señalado Sánchez antes de recordar que hace diez años los noticiarios "abrían" con la existencia de 6 millones de parados, un 26 % de la población trabajadora, que en el caso de los jóvenes llegaba al 57 %.



Ha explicado que el Gobierno de Rajoy "recortó" 400 millones de la financiación de la sanidad pública, una acción, ha resaltado, "es ideológica porque la finalidad de la derecha es convertir en un negocio un derecho de la sociedad".



También ha avalado las políticas económicas de su gobierno tras advertir que la UE no sólo ha incrementado las previsiones de crecimiento del PIB en España, sino que el país tiene una de las inflaciones más bajas del la Comunidad europea, en torno al 5 %.



Y se ha referido a los mil millones de euros habilitados desde el Gobierno en los últimos dos años para reforzar la atención sanitaria en las comunidades autónomas, "a pesar de no tener competencias", así como la ampliación de la oferta pública de plazas para los profesionales sanitarios, así como la creación en los MIR de plazas de psiquiatría infantil y juvenil.



"Quiero un país con cohesión social y territorial", ha subrayado el dirigente socialista en el tramo final de su intervención y con la mirada puesta en Javier Lambán, que previamente ha solicitado su apoyo para desarrollar "al máximo" el Estatuto de Aragón.



"Y todo lo hemos hecho con un volcán, una pandemia, una borrasca y una guerra", ha destacado Sánchez, quien ha continuado afirmando "imaginaos lo que vamos a poder hacer cuando el viento empiece a soplar un poquito a favor".