El Congreso debatirá el martes una propuesta para regular el uso del cannabis

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes la Proposición de Ley de Esquerra Republicana (ERC) para regular el cannabis de forma "integral", es decir, tanto su uso terapéutico como recreativo.

Uno de los objetivos de la Ley, que presentó ERC en rueda de prensa en septiembre de 2021, es "despenalizar" el cannabis y considerarlo un medicamento al que se pueda acceder con receta médica.

De esta forma, se legalizaría el consumo de marihuana en lugares donde se permite fumar tabaco. Esto incluiría la posibilidad de consumir cannabis en espacios al aire libre y en propiedades privadas.

La propuesta especifica, sin embargo, que solo se podría acceder al cannabis que se cultive en casa o vía asociaciones cannábicas sin ánimo de lucro. Así, establece que cada ciudadano podría tener un máximo de seis plantas en casa y producir un máximo de 480 gramos al año.

Además, la Proposición de Ley también incluye recursos para combatir la adicción y aumentar la conciencia sobre los efectos negativos del consumo de marihuana.

"Queremos regular el cannabis de forma integral para conseguir reducir su consumo, no promoverlo, y su uso terapéutico", aseguró la diputada responsable de la iniciativa, Marta Rosique, durante la presentación del texto.

ERC también quiere controlar el ciclo del cannabis (cultivo, transporte, tenencia, consumo, comercialización y dispensación) para "acabar con las mafias que se han lucrado ante la falta de regulación existente hasta ahora".

Según el Observatorio Español del Cannabis Medicinal, que unas 120.000 personas en España consumen cannabis con fines terapéuticos/médicos. Un consumo que, ante la falta de regulación, "estimula su producción y tráfico ilegal y cantidades inasumibles en economía sumergida", apuntó Rosique.

El Parlament de Catalunya aprobó en 2017 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por diferentes colectivos cannábicos con el mismo objetivo, que fue tumbada por el Tribunal Constitucional. De esta Ley de hace cinco años nace ahora la iniciativa que Esquerra Republicana traslada al Congreso, ya que esta nueva norma ha sido trabajada con las entidades que en su día ya participaron activamente en la negociación de la Ley catalana.

Por eso, uno de los objetivos del Grupo Republicano es "garantizar el respeto competencial a la ley de Parlamento de Cataluña y a las ordenanzas municipales igualmente tumbadas, como las de Barcelona, para que puedan ser aplicadas de inmediato".

En los últimos dos años se han presentado tres proposiciones de Ley en el Congreso para regular el uso terapéutico y recreativo del cannabis, todas muy similares. La primera de ellas, de Más País, fue tumbada en octubre de 2021 ante el rechazo de PSOE, PP y VOX. La de Unidas Podemos aún no se ha debatido pese a ser presentada en fechas similares y la de ERC podrá ser finalmente abordada este martes. Ninguna de ellas tiene visos de prosperar, teniendo en cuenta la oposición frontal de los grupos mayoritarios de la Cámara Baja.

Pero los partidarios de la regulación del cannabis no desisten. A finales de enero, Unidas Podemos, ERC y Bildu registraron una Proposición No de Ley (PNL) para pedir la regulación del cannabis no psicoactivo o cáñamo --aquel cuyo porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC), la droga euforizante, es inferior a 1%--, con el fin de "ofrecer seguridad jurídica a los productores y comercializadores".

Mientras tanto, la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso dio su visto bueno en junio de 2022 al cannabis medicinal, dando al Ministerio de Sanidad un período de seis meses para llevar a cabo su regularización. Sin embargo, este plazo ya ha concluido y no se han producido novedades.