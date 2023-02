Aragonès: "El sistema judicial no imparte justicia, sino venganza"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), ha denunciado que "el sistema judicial no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo", y ha recordado que "trabajar por la libertad de Cataluña y defender las urnas y la democracia no es delito".



El presidente catalán ha reaccionado así en redes sociales a la noticia de que la Fiscalía pide 7 años de cárcel para el diputado de ERC y exalto cargo del Govern Josep Maria Jové y seis y tres meses para el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, por organizar del referéndum del 1-O.



En su escrito, presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el ministerio público sigue el criterio del Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del "procés" descarta que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma del Código Penal, previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro.



El escrito también pide un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a quien el TSJC procesó por un delito de desobediencia grave por su papel en los preparativos del referéndum del 1-0 desde el cargo que ocupaba en el Departamento de Vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras.



"Trabajar por la libertad de Cataluña no es ningún delito. Defender las urnas y la democracia, tampoco. Denunciaremos en todas partes un sistema judicial que no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo. Siempre a vuestro lado, Natàlia Garriga, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó", ha escrito el presidente catalán en Twitter, para mostrar su apoyo a esos exaltos cargos de la consellería de Economía en 2017.