El PNV critica el "cachondeo" de la coalición de Gobierno en propuestas públicas

El portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado "un cachondeo alucinante" que PSOE y Unidas Podemos adelanten en los medios propuestas que no han debatido internamente en el Gobierno.



"¡Menuda coalición!", ha denunciado en Radio Popular Esteban en relación al planteamiento de Unidas Podemos respecto a la posibilidad de subvencionar algunos alimentos, que el PNV rechaza al considerar que las ayudas deberían limitarse a las personas que realmente las necesitan.



Según ha opinado Esteban, Podemos podría estar "forzando la presión al PSOE para que se adelanten las elecciones y tener un súper domingo en mayo", lo que a su entender, "es una barbaridad" y ha considerado que no llegará a suceder porque (Pedro) "Sánchez no quiere perderse la presidencia europea".



Para Esteban, "la polémica en torno a la ley del 'solo sí es sí' no tiene mucho sentido" cuando "hay una inquietud social". Por ello, ha defendido "estrechar las horquillas de decisión para los jueces" en línea con la propuesta del PSOE.



Pero, ha avisado: "Me temo que Podemos quiere convertir esto en una especie de confrontación ideológica" porque lo que dicen, respecto al cambio sobre el consentimiento, "no es cierto".



A juicio de Esteban, la actual ha sido "una legislatura de lucha permanente por el autogobierno" vasco, ante las reiteradas medidas adoptadas por PSOE y Podemos en diferentes materias que suponían "invasión de competencias" vascas.



Ha opinado que habría que "hacer una reflexión sobre la estructura de Estado" que aportara estabilidad para las próximas décadas, pero el PSOE "no se atreve", como tampoco se atreve a otras cuestiones como la reforma de la Constitución respecto a la inviolabilidad del Jefe del Estado.



El PSOE "se rila a la hora de la verdad" y "es muy miedoso" en cuestiones de principio democrático y por ello tampoco abordará la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, ha concluido.



Finalmente, ha confiado en que la modificación de las leyes del Concierto y el Cupo que se debatirán la semana se aprueben sin problema.