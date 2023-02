El PP lleva la propuesta al Congreso para que el presidente del CIS sea neutral

El PP ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para garantizar la independencia y neutralidad del presidente del CIS y evitar la parcialidad y el desprestigio que, a su juicio, ha supuesto la etapa del socialista José Félix Tezanos al frente del organismo.



En concreto, la proposición, registrada el pasado 9 de febrero por el Grupo Parlamentario Popular, propone modificar el artículo 10 de la Ley 39/1995, que regula el CIS, para que el nombramiento del Consejo de Ministros tenga que contar con el visto bueno de la mayoría absoluta del Congreso.



Además, la formación de Alberto Núñez Feijóo pide fijar por ley el requisito de que la presidencia del CIS recaiga entre "catedráticos de reconocido prestigio" que "en los últimos cinco años no hayan sido cargo electo" en el Gobierno central o en los Consejos de Gobierno de las autonomías "ni hayan ostentado cargo orgánico alguno en ningún partido político u organización sindical".



Propone el PP que sea el Consejo de Ministros el que nombre al presidente del CIS, "previa comparecencia" de la persona propuesta en el Congreso, que "aprobará la idoneidad por acuerdo adoptado por mayoría absoluta y aceptará la propuesta" "previo informe" de los servicios jurídicos sobre la adecuación del candidato.



"Si transcurridos quince días desde la comparecencia no hubiera aceptación, se comunicará al Gobierno para que proceda a proponer otro candidato", señala además la proposición del PP, dejando así al Congreso capacidad de vetar candidatos.



Además, el PP propone que el cargo del presidente del CIS sea de dedicación exclusiva y esté sujeto al régimen de incompatibilidades de altos cargos para que sea incompatible con el ejercicio de cualquier actividad profesional, retribuida o no, al margen de su la presidencia del organismo.



Esta propuesta forma parte del Plan de Calidad Institucional que el líder de la oposición presentó el pasado mes de enero en Cádiz y que contiene sesenta medidas con las que el PP quiere combatir el "nepotismo, opacidad y arbitrariedad" que el PP achaca al Gobierno de Pedro Sánchez.



Actualmente, la ley que regula el CIS se limita a señalar que el presidente "será nombrado y separado del cargo mediante Real Decreto, acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia".