Abascal anuncia una querella contra Pedro Sánchez por conspiración para delinquir

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado hoy que el próximo viernes presentarán una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "conspiración para delinquir" con el "separatismo golpista" por la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación.



Abascal ha avanzado la intención de su partido de presentar esta querella en una rueda de prensa en el Congreso, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que paraliza la tramitación parlamentaria en el Senado de la reforma judicial impulsada por los partidos del Gobierno dentro de la reforma del Código Penal aprobada la pasada semana en el Congreso.



Según el líder de Vox, la decisión del Constitucional únicamente supone un retraso en un proceso que "viene de lejos" encabezado por Sánchez y que consiste en "el ataque más grave que ha sufrido la Constitución y su propio fundamento: la indisoluble unidad de la nación española".



"Lo que está ocurriendo es que Pedro Sánchez está pactando con unos criminales condenados o fugados la impunidad de sus delitos", ha denunciado Abascal, que, no obstante, ha celebrado que el TC detenga su "atropello" a los derechos de los diputados por el procedimiento utilizado para sacar adelante la reforma del Código Penal.



Un "atropello" que ha considerado "extremadamente grave", pero en absoluto comparable, en su opinión, a la "profundidad" del desafío planteado por el Gobierno a la ley y la Constitución en unión del "separatismo golpista del año 2017".



El líder de Vox ha insistido en la "gravísima amenaza que supone este Gobierno a la convivencia, el estado de derecho, la Constitución y para España", por lo que ha recalcado que no se debe desviar la atención del "verdadero golpe" de Sánchez y todo su Gobierno en lo que ha considerado una "auténtica conspiración para delinquir".



Abascal no ha desvelado los detalles de la querella que presentarán ante el Tribunal Supremo, únicamente que la registrarán el viernes contra el presidente del Gobierno "y todos lo que han intervenido en este gran concierto delictivo".



Sí ha señalado que, además de acudir al Supremo, seguirán trabajando "sin descanso" para plantear la anunciada moción de censura y ha aludido a los "millones de socialistas que se han quedado sin representación en España por la traición y mentiras del señor Sánchez".



"Es el deber de la oposición ceder la tribuna del Congreso de los Diputados a todos aquellos españoles a los que Sánchez ha hurtado hoy la representación política", ha recalcado.



Para Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, Pedro Sánchez está replicando el procés a nivel nacional: "están repitiendo frases literales que decía el separatismo en 2017", ha advertido en una rueda de prensa también en el Congreso al expresar la preocupación que esto le genera.



Cree que el Ejecutivo está respondiendo de manera "claramente incendiaria" al dictámen del TC y ha criticado a los presidentes del Congreso y del Senado por salir en defensa del Gobierno cuando lo que tiene que hacer es defender a los diputados.